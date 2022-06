Rieti, Fondazione Varrone: ufficializzate la presidenza di Trilli e la composizione del Cda

RIETI - Come anticipato nelle scorse settimane da Il Messaggero, l'’architetto Mauro Trilli è il nuovo Presidente della Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti. Ad eleggerlo nel pomeriggio di oggi è stato il Consiglio di Indirizzo dell’ente riunito a Palazzo Potenziani, con voto unanime in seno al nuovo Consiglio di Amministrazione. Consiglio nel quale sono risultati eletti i seguenti consiglieri d’indirizzo: la dottoressa Lucia Alberti, ricercatrice del Cnr, consigliera in carica dal 2018 per il settore Istruzione; il dottor Carlo Bock, dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, in carica dal 2018 per il settore Sanità; l’imprenditore Luigi Manzara, in carica dal 2020 per il settore Promozione dello sviluppo economico; l’avvocato Antonio Perelli, consigliere dal 2019 nel settore Conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e ambientali; la professoressa Maria Rita Pitoni, dirigente tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria, in carica dal 2018 nel settore Assistenza alle categorie sociali deboli e Volontariato; il professor Mario Santarelli, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radioterapia Oncologica dell’ospedale di Rieti, in carica dal 2019 per il settore Assistenza alle categorie sociali deboli e Volontariato (nella foto i nuovi consiglieri e il Segretario Generale Brunella Lilli).

“Raccolgo con orgoglio il testimone dall’amico Toni D’Onofrio – dice il nuovo Presidente Mauro Trilli - guidare la Fondazione Varrone significa mettersi al servizio vero del territorio e della nostra gente. Una responsabilità che so di condividere con un Consiglio di Amministrazione di assoluto valore, che non vede l’ora di mettersi al lavoro”. “Il clima disteso e di intesa con cui il Consiglio di Indirizzo ha rinnovato la governance della Fondazione è per me un motivo di orgoglio e per Mauro Trilli il modo migliore per cominciare la sua presidenza – ha detto Antonio D’Onofrio - Ha i miei auguri più sinceri e tutto il mio sostegno”. Mauro Trilli, espressione dell’Assemblea dei soci, l’organismo che rappresenta la continuità con la Cassa di Risparmio di Rieti, faceva parte del Consiglio di Indirizzo dal 2018 per il settore Arte, Attività e Beni Culturali; nel 2021 ne aveva assunto la vice presidenza. Romano di nascita ma reatino d’adozione, 77 anni, Trilli è stato a lungo Capo Sezione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Rieti per poi dedicarsi all’attività di libero professionista per enti pubblici, imprese e privati. Intensa anche la sua attività nel tessuto sociale cittadino: Trilli è socio del Lions Club Rieti Host ed è tra i componenti della Fondazione Amici del Cammino di Francesco.

