Fondazione Varrone, consiglio di indirizzo al completo: entrano Ciaramelletti, Placidi, Santacroce e Ursicino

RIETI - Via libera del Consiglio di Indirizzo alle nuove nomine in seno all’organo strategico della Fondazione Varrone. Col voto di oggi pomeriggio entrano in Consiglio di Indirizzo Antonio Placidi - avvocato, già vice sindaco di Borgorose e vice presidente della Fondazione Carispaq, designato dall’Assemblea dei Soci - Costantino Santacroce – medico-odontoiatra, ricercatore, già membro della Commissione Nazionale di Bioetica, già consigliere di indirizzo della Fondazione Varrone, anche lui designato dall’Assemblea dei Soci –Maurizio Ciaramelletti – medico-odontoiatra, presidente provinciale Andi Rieti e impegnato anche a livello regionale e nazionale nell’Associazione Nazionale Dentisti italiani, designato dal Comune di Rieti – e Francesca Ursicino, avvocato, funzionario giudiziario in servizio presso il Tribunale di Ancona, designata dalla Provincia di Rieti. Resteranno in carica per sei anni. Con la loro nomina – che si perfezionerà con l’accettazione della carica da parte di ciascuno – il Consiglio di Indirizzo può dirsi ricomposto nella sua interezza dopo l’elezione in giugno dei 7 suoi membri ora in Consiglio di Amministrazione. Alla seduta di oggi, presieduta dal Presidente Mauro Trilli, hanno preso parte anche i Consiglieri revisori dei conti Mario Guido e Carlo Pirri e il Segretario generale Brunella Lilli.