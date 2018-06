di Massimo Cavoli

RIETI - E’ stato il giorno di Andrea Cecilia al processo per gli abusi edilizi contestati dalla procura della Repubblica nella realizzazione del polo culturale delle Officine Varrone, giunte al quarto anno di chiusura dopo il sequestro disposto dalla magistratura nel 2014. Per lui, il pm Lorenzo Francia ha chiesto ieri la condanna a un anno di reclusione (è imputato anche di falso in aggiunta ai reati edilizi), oltre a 6 mesi di arresto per l’ex presidente Innocenzo de Sanctis (chiesta l’assoluzione dal falso), 4 mesi...