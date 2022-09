Rieti, Fondazione Varrone: ecco gli eletti nel Consiglio di indirizzo

RIETI - Ultimo atto delle operazioni di rinnovo degli organi della Fondazione Varrone.

Ieri sera, al termine di una lunga e animata assemblea, nel corso della quale non sono mancate le polemiche relative alle "quote rosa" per quanto riguarda la rappresentanza femminile (risultata rispettata), i soci hanno votato i nuovi quattro componenti del Consiglio di indirizzo: hanno superato il quorum di 33 voti il chirurgo dell'ospedale de Lellis Arash Sadighi, l'avvocato Costanzo Truini, già accredidato dai pronostici della vigilia, il geometra Carlo Papi e il manager Fabio Andreola. Il nuovo direttivo, composto da sedici membri, resterà in carica per sei anni. Altri quattro componenti, espressione della società civile, saranno indicati da enti e associazioni esterne: favoriti sono l'avvocato Luca Conti (Comune), il medico Enrico Tittoni (Provincia), il farmacista dell'Asl Rieti Massimo Tomassetti, e il neurologo Stefano Venarubea (Regione)