RIETI - Si chiama “Cultura & Solidarietà” la nuova iniziativa della Fondazione Varrone, raccolta dalle associazioni di volontariato riunite mercoledì a Palazzo Potenziani dal professor Mario Santarelli, referente delle categorie sociali deboli e delle associazioni di volontariato in seno al consiglio di indirizzo.La proposta, avanzata a nome del consiglio di amministrazione dal vice presidente Roberto Lorenzetti, consiste nell’abbinare alle manifestazioni culturali organizzate dalla Fondazione una associazione di volontariato locale per offrire a ciascuna la possibilità di presentarsi e diffondere le proprie iniziative e raccogliere fondi tra il pubblico presente. Ciò fermo restando l’ingresso gratuito agli eventi della Fondazione e la liberalità dell’offerta da parte del pubblico.«Con Cultura & Solidarietà altro non vogliamo fare se non dare ai nostri appuntamenti culturali un taglio anche sociale – dice il presidente Antonio D'Onofrio – Un concerto, una serata al teatro possono essere una ottima vetrina per le nostre associazioni di volontariato e magari l’occasione per raccogliere fondi per iniziative specifiche».Alcli, Lilt, Aido e Unitalsi, presenti all’incontro a Palazzo Potenziani, hanno accolto con favore la proposta, che sarà operativa sin dalle prossime iniziativedella Fondazione. Punto di riferimento di “Cultura & Solidarietà” sarà il professor Mario Santarelli.