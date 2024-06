Mercoledì 12 Giugno 2024, 13:39

RIETI - Rinnovo all’insegna della continuità per il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Varrone. Il Consiglio di Indirizzo ha proceduto alla nomina dell’organo di controllo dell’ente confermando la commercialista Giulia Grassi, l’avvocato Mario Guido e il commercialista Carlo Pirri, eletto contestualmente alla presidenza del Collegio. Confermati anche i membri supplenti. Il Collegio resterà in carica per tre anni.