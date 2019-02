© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dal 19 febbraio è in vendita in tutte le librerie Le Chiese di Rieti, il manoscritto inedito di Angelo Sacchetti Sassetti che ricostruisce la storia di chiese e luoghi sacri della città pubblicato dalla Fondazione Varrone il 20 dicembre ed edito da Mondadori Electa. La casa editrice milanese ne ha avviato la distribuzione in tutte le librerie e i book shop interessati dalla scorsa settimana, comprese le librerie cittadine. Possibile anche l’acquisto on line. Pertanto è da considerarsi conclusa la distribuzione del volume da parte della Fondazione.Le Chiese di Rieti (192 pp, 37 euro), alla cui riedizione hanno concorso Gianfranco Formichetti, Roberto Lorenzetti e Ileana Tozzi, è il primo di una serie di quattro volumi sulla storia del territorio che la Fondazione Varrone si è impegnata a pubblicare da qui al 2021 con Mondadori Electa, in virtù di un accordo che garantirà alle opere la distribuzione e la vendita in tutta Italia. In questo modo, al contributo alla conoscenza della storia locale, si aggiunge quello della promozione dei beni artistici del reatino su scala nazionale.