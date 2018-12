RIETI - Calcagnadoro, mostra aperta anche a Capodanno.

L’arte non riposa neanche sotto le feste natalizie, reatini e turisti sì. Per chi si fosse perso la mostra permanente di opere di Antonino Calcagnadoro della Fondazione Varrone a Palazzo Potenziani e volesse visitarla approfittando di questi giorni di festa, gli orari di apertura dell’ultimo weekend dell’anno e del Primo Gennaio, dalle 16 alle 18. L’ingresso è libero, non serve prenotare. © RIPRODUZIONE RISERVATA