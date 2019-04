© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Bando da 50 mila euro per finanziare l’acquisto di Pc, tablet, Lim, videoproiettori e altri apparati informatici da parte delle scuole primarie pubbliche e paritarie di Rieti e provincia. Lo ha deliberato la Fondazione Varrone, per venire incontro alle necessità pressanti degli istituti scolastici del territorio e per ottimizzare l’erogazione delle risorse che per statuto l’ente destina al settore “Istruzione”.Oggetto del contributo potranno essere Pc, monitor, tablet, Lim, videoproiettori e schermi. L’importo massimo erogato a ciascuna scuola sarà di 5 mila euro. Sono escluse dalla partecipazione al bando le scuole primarie che hanno già ricevuto a qualsiasi titolo un contributo dalla Fondazione, e questo per favorire anche le realtà più periferiche e svantaggiate. Per presentare le domande c’è tempo dal primo aprile al 15 maggio. Nel caso in cui le richieste superassero le disponibilità, la Fondazione si riserva di rifinanziare il bando.E’ la prima volta che la Fondazione si rivolge alle scuole con questa modalità, stimolandone l’iniziativa e la progettualità nel segno dell’innovazione tecnologica. Il bando riguarda le scuole primarie, che registrano il maggior numero di alunni e anche la maggior parcellizzazione sul territorio, col risultato che non tutte sono adeguatamente attrezzate. Alle scuole beneficiarie sarà chiesto un piano di educazione digitale con l’indicazione di obiettivi e benefici attesi in termini didattici e organizzativi.Il testo completo del bando è consultabile sul sito www.fondazionevarrone.it/it/bandi/bando-scuole-primarie-2019.html, nella sezione apposita. Modulo e richiesta di contributo vanno compilati e inoltrati esclusivamente on line, tramite il sito. Per informazioni si può scrivere a info@fondazionevarrone.it o telefonare allo 0746 491423.