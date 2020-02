© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Erogare fondi attraverso bandi. E’ il nuovo orientamento della Fondazione Varrone, che in linea con lo sforzo in atto in tutte le fondazioni di origine bancaria di superare la logica delle erogazioni a pioggia per privilegiare operazioni coerenti e coordinate sul territorio, ha deciso di finalizzare attraverso bandi ad hoc le risorse a disposizione in due settori chiave della sua attività istituzionale, lo sport e l’istruzione.Per lo sport è una novità assoluta: a bando vanno 50 mila euro per la promozione di attività sportive per giovanissimi e disabili di Rieti e provincia. Il bando – in uscita il 2 marzo e aperto fino al 15 maggio 2020 – è destinato ad associazioni e società sportive dilettantistiche non profit, enti pubblici e organizzazioni private non profit con finalità formative e/o socio educative – che in partnership tra loro propongano attività sportive per bambini e ragazzi tra i 4 e i 19 anni e per bambini, giovani e adulti con disabilità tra i 4 e i 60 anni. Le attività e i progetti dovranno svilupparsi nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2020 e il 1 giugno 2021, con una durata di 8 mesi.Si intende così promuovere è l’avvicinamento di giovani e giovanissimi alla pratica sportiva per favorire l’adozione di stili di vita sani e attivi, stimolare spirito di gruppo, lealtà, rispetto delle regole e rifiuto della violenza, e in giovani e adulti con disabilità la pratica sportiva come mezzo di inclusione sociale e partecipazione. Altro obiettivo del bando è quello di stimolare la collaborazione tra associazioni sportive e organizzazioni attive nel mondo dell’educazione e del sociale, che includano lo sport nei propri percorsi di crescita e di sviluppo per ciò che lo sport può rappresentare in termini di valori e benessere psico-fisico. Il bando in tutti i suoi dettagli sarà consultabile dal 2 marzo sul sito della Fondazione Varrone, all’indirizzo www.fondazionevarrone.it, nella sezione Bandi.Per l’istruzione si tratta del secondo bando dopo quello dello scorso anno destinato alle scuole primarie: stavolta destinatarie dei contributi saranno le scuole secondarie di primo grado di Rieti e provincia, alle quali la Fondazione Varrone è pronta a finanziare l’ammodernamento dei laboratori didattici, con l’acquisto di nuovi dispositivi e attrezzature tecnico-scientifiche. I laboratori dovranno essere pronti all’uso da settembre 2020, all’avvio del prossimo anno scolastico. A bando vanno 100 mila euro; l’’importo massimo del contributo erogato a ciascuna scuola sarà di 15 mila euro, con priorità alle scuole di montagna e a quelle che non hanno ricevuto in passato finanziamenti dalla Fondazione Varrone. E’ ammessa la compartecipazione di più soggetti nella presentazione delle domande e il cofinanziamento del progetto presentato. Il bando sarà in vigore dal 9 marzo al 30 aprile del 2020 e sarà consultabile nell’apposita sezione del sito, all’indirizzo www.fondazionevarrone.it.