Gli incontri della Fondazione sui grandi temi d’attualità: all’Auditorium la tavola rotonda Pace è bene

RIETI - Grandi temi di attualità analizzati e commentati con chi li vive in prima persona, per scelta o per mestiere: è il filo conduttore degli incontri che la Fondazione Varrone organizzerà da qui a maggio in città per alimentare il dibattito su questioni non necessariamente locali ma che ci interpellano come cittadini e attori sociali.



La pace è al centro del primo dei tre appuntamenti mensili, in programma venerdì prossimo, 10 marzo alle 17 all’Auditorium Santa Scolastica. Pace è bene è il titolo della tavola rotonda a cui prenderanno parte Fabiana Cruciani, coordinatrice della Rete delle Scuole di Pace, Flavio Lotti, coordinatore della Marcia Perugia-Assisi e Vito D’Ettorre, inviato speciale di Tv 2000, collega di Nello Scavo purtroppo impossibilitato a partecipare; modera il dibattito il conduttore radiofonico Stefano Pozzovivo.



L’incontro del pomeriggio – aperto al pubblico, fino ad esaurimento posti – segue quello che i tre relatori avranno durante la mattinata con gli studenti del concorso “Filosofia e Natura”, quest’anno impegnati nella riflessione sul tema “La natura della Pace, la pace della Natura”.