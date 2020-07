Rieti, Fondazione Varrone: chiamata pubblica per progetti di comunità

RIETI - Il Consiglio di indirizzo della Fondazione Varrone si prepara ad elaborare il programma di attività dell’ente per il triennio 2021-2023 e vuole farlo tenendo in massima considerazione i bisogni del territorio, così da destinare le risorse disponibili a iniziative e progetti che rappresentino obiettivi e priorità riconosciuti come tali da settori ampi e significativi della comunità di riferimento.

Gli ambiti di intervento sono Istruzione, Arte-Attività-Beni culturali, Sport, Sviluppo locale, Salute pubblica, Protezione ambientale e Volontariato.

La call è rivolta ai beneficiari della Fondazione, e segnatamente a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro (così come indicati all’articolo 8 del Regolamento delle attività istituzionali) e ai naturali interlocutori della Fondazione (enti locali, associazioni di categoria, parti sociali).

L’obiettivo è raccogliere idee e progetti allo studio o già in essere nelle attività di questi soggetti che rientrino nei settori di interesse della Fondazione e che possano essere oggetto di collaborazione e/o implementazione in una programmazione condivisa da qui al 2023.

Enti e associazioni interessate possono presentare alla Fondazione le proprie progettualità a mezzo posta elettronica (con dicitura “Proposte per documento pluriennale”) scrivendo a fondazione@fondazionevarrone.it entro il 31 agosto prossimo.

La commissione, creata in seno al consiglio di indirizzo, esaminerà le proposte presentate per poi sottoporre quelle ritenute congrue e coerenti con gli scopi della Fondazione all’esame del consiglio di indirizzo, che entro il 30 settembre dovrà predisporre il documento programmatico pluriennale 2021-2023. Per maggiori informazioni si può consultare il sito https://www.fondazionevarrone.it/administrator/index.php?option=com_k2&view=item&cid=895. Le proposte selezionate saranno presentate alla città nel corso di un evento pubblico promosso dalla Fondazione.

