Lunedì 25 Ottobre 2021, 00:10

RIETI - Bello per foto e cartoline, pessimo per la sicurezza delle strade e la tenuta delle canaline di scolo per l’acqua piovana. Soprattutto se pulizia e manutenzione di strade e tombini sono ben lontane dall’essere effettuate. L’autunno esplode in città, colorando ogni angolo di Rieti, col cosiddetto “foliage” che fa scatenare gli appassionati di fotografia: il contrasto di giallo, arancio e verde che caratterizza platani, tigli e ippocastani in questo periodo rende bellissimi i viali cittadini ma, al tempo stesso, fa scattare l’allarme. Gli alberi si stanno “spogliando” rapidamente e, soprattutto in giornate ventose come ieri, perdono una notevole quantità di foglie che finisce sul manto stradale. Ieri a metà pomeriggio alcune parti di viale Maraini, via Chiesa Nuova, nonché dei marciapiedi di viale Morroni e di molte altre strade erano completamente ricoperti di foglie. Da diversi giorni non si vedono mezzi del Comune né operai al lavoro e, se non si interviene velocemente, alla prima pioggia quelle foglie creeranno una poltiglia scivolosa e pericolosa per la sicurezza stradale, finendo anche ad intasare i tombini con conseguente rischio di allagamento in caso di precipitazioni pesanti. Scene già viste e riviste a Rieti dove, che si tratti di foglie che cadono o erba che cresce in primavera, ad ogni cambio di stagione il problema si ripropone allo stesso modo: che governi la destra, il centro o la sinistra, pare che chi si trova ad amministrare Rieti dimentichi sempre che esiste un ciclo naturale che fa alternare le stagioni con relative caratteristiche e problematiche da affrontare.