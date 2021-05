Prende il via il Flipt, il Festival laboratorio interculturale di pratiche teatrali del Potlach

RIETI - Ha inizio domenica 23 maggio il Festival Flipt (Festival Laboratorio Interculturale di Pratiche Teatrali) giunto quest’anno alla sua XXI edizione, e parte con una residenza della compagnia Iuvenis Danza di Mantova, che per due settimane lavorerà a Fara Sabina per produrre una nuova co-produzione di teatro danza con il Teatro Potlach. Lo spettacolo si chiamerà “Alle nostri notti e ai giorni futuri”, avrà la drammaturgia di Stefano Geraci, la regia coreografica di Greta Bragantini e Tiziano Di Muzio, e vedrà in scena 5 ballerini. Lo spettacolo sarà presentato al termine della residenza, venerdì 4 giugno, e andrà ad inaugurare il nuovo palco esterno che si è realizzato nel giardino del teatro. Tempo permettendo gli spettacoli del Festival saranno infatti tutti presentati, nel corso di questi mesi, all’aria aperta.

«Abbiamo pensato ad un modo piacevole per far riabituare il pubblico agli spettacoli teatrali - ha dichiarato il direttore Artistico del Festival Pino Di Buduo - E con le belle giornate, quale modo migliore se non quello di presentare spettacoli nella cornice esterna del nostro giardino? Inoltre gli spazi esterni ci permettono di garantire al 100% tutte le norme da seguire rispetto alla sicurezza sanitaria».

Una nuova edizione, quindi, di questo Festival importantissimo, che viene anche sostenuto dalla Regione Lazio e dalla Fondazione Varrone, con il patrocinio del Comune di Fara in Sabina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA