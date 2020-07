Rieti, flashmob "Liberi di amare" in piazza a Rieti

RIETI - Flashmob "Liberi di amare" in piazza Vittorio Emanuele II a Rieti.

"Domenica 5 Luglio alle 17 ci troviamo in piazza Vittorio Emanuele per il flashmob "Liberi di Amare", in supporto della comunità Lgbtq+ - spiega una nota degli organizzatori. - Nel pieno rispetto delle regole igieniche e di distanziamento sociale costruiremo una bandiera umana indossando magliette dei colori dell'arcobaleno.

Ci saranno interventi pubblici e testimonianze condivise dai partecipanti, sottolineando l'importanza della battaglia per i diritti di tutti". © RIPRODUZIONE RISERVATA