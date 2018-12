RIETI - Rinvio a giudizio (processo fissato davanti al tribunale collegiale il 2 aprile 2019) per diciannove dei ventisei indagati coinvolti nell’inchiesta condotta da procura e finanza sull’assegnazione degli appalti da parte dell’Asl ad alcuni imprenditori riuniti in una società temporanea di impresa. Tra i rinviati a giudizio per diversi reati anche Marcello Fiorenza, già responsabile dell’ufficio tecnico dell’Asl.



