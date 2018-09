RIETI - Concerto di Fiordaliso a Borgo Velino.

Piazza Umberto I ospiterà domani, sabato 22 settembre, alle 21.30 il tradizionale concerto per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Santo Amore. Quest'anno a fare tappa a Borgo Velino sarà il tour live di Marina Fiordaliso.

Il concerto sarà a ingresso libero e gratuito.

L'evento è a cura del Comitato festeggiamenti Maria Santissima del Santo Amore in collaborazione con la pro loco.







