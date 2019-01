RIETI - Finestra rotta al liceo Classico Varrone, il giorno dopo il lieve ferimento di un alunno dell'istituto Magistrale per il crollo di uno degli infissi di Palazzo degli Studi, questa mattina la classe del Magistrale ospitata al Varrone ha ripreso le lezioni all'interno dell'aula magna del Classico, dove però, nel frattempo, era già stata collocata un'altra classe dell'Elena Principessa di Napoli.



Una soluzione tampone che ha però finito per far accavallare la didattica delle due classi, per le quali si ragiona ora sulla possibilità di effettuare delle rotazioni delle lezioni.