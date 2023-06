Rieti, maxi sequestro di beni a un imprenditore per evasione da parte della guardia di finanza

RIETI - I Finanzieri, riscontrata la sussistenza della “pericolosità economico-finanziaria” dell’imprenditore, hanno avviato approfonditi accertamenti bancari e patrimoniali, delegati dalla locale Procura della Repubblica, per verificare l’esistenza e il possesso di beni che, nel periodo in cui si è consumata l’evasione fiscale, sono entrati nella sua disponibilità, anche per interposta persona, di valore non congruo rispetto al reddito dichiarato.

Nel corso degli accertamenti compiuti dalle Fiamme Gialle reatine sono stati dunque individuati diversi beni, tra i quali orologi di valore (Rolex e Pateck Philip), due auto d’epoca (una Triumph TR4A cabriolet ed una Austin 3000 MK III) e due SUV (un Range Rover Sport ed una Jaguar E-Pace), di cui uno - pur essendo nella piena disponibilità del soggetto verificato - era intestato ad una società.

La Procura della Repubblica di Rieti, pertanto, ha avanzato una mirata proposta di sequestro per i valori e beni individuati, in quanto di valore “sproporzionato” nella disponibilità dell’imprenditore, conseguentemente “proposto” per l’applicazione della misura di prevenzione.

Il competente Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, allo stato del procedimento e fatta salva ogni diversa e successiva valutazione nel merito, ha disposto l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro finalizzato alla confisca di quanto rilevato, eseguita nei giorni scorsi dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico–Finanziaria. Su disposizione dell’A.G. procedente, le partecipazioni societarie, gli asset ed i beni mobili in sequestro sono stati affidati ad un amministratore giudiziario al fine dei successivi atti di gestione sugli stessi.