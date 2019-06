© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Le finali nazionali di under 16 femminili che hanno portato al PalaSojurner la Lemen Volley ad alzare la Coppa e a vincere lo scudetto hanno fatto vivere a Rieti e su tutto il territorio reatino la grande pallavolo grazie alla Fipav Lazio e Roma che hanno messo in piedi un grande evento.Per una settimana 26 squadre da nord a sud dello stivale hanno calcato i campi da gioco reatini. La Fipav, oltre al supporto di tutti gli sponsor, ha avuto una fondamentale collaborazione anche dalle società locali coinvolte che si sono messe a lavoro per la riuscita della manifestazione.In gestione ai sodalizi amarantocelesti: il Palazzetto dello sport di Cittaducale all'Asd Volley Cittaducale, all'Asd Volley 4 Strade il Palacordoni, all'Abc Antrodoco il PalaGrezza di Contigliano con il supporto dell'Asd Volley Academy che ha supervisionato il Polo Didattico e la palestra dei Geometri. Oltre 100 i volontari impegnati nella logistica dell'evento, da giocatori in erba ai genitori a semplici simpatizzanti della pallavolo che si sono messi a disposizione dell'organizzazione.A spiegare il lavoro svolto Lucia Fortini che oltre ad essere allenatrice dell'Academy ha contribuito nell'organizzazione e nella gestione degli impianti designati: «Siamo molto contenti di come è andata la settimana perché, sebbene sia stata difficile e pesante è stata piena di grandi esperienze sportive. L'Academy ha gestito tre impianti grazie al prezioso supporto di Roberto Maiolati, delegato Fipav di Rieti, e di Maurizio Grassi, dirigente dell'Abc Antrodoco. Inoltre, siamo stati aiutati anche da un gruppo di circa 80 volontari formato da ragazzi della società di tutte le categorie, dal minivolley fino alla seconda divisione, e dai loro genitori amanti della pallavolo ai quali va un sentito ringraziamento per non essersi risparmiati nonostante i loro impegni lavorativ»i.«Lo sforzo della società - prosegue Lucia Fortini - è stato notevole ma i complimenti ricevuti sia dalla Federazione che dalle squadre che abbiamo ospitato ci ripagano di tutto: è stato bello poter ricevere il ringraziamento per avergli fatto vivere questi giorni nel segno dello sport. Da sottolineare l'impegno di Sonia Ciancarelli, coadiuvata da tutti gli altri dirigenti della società, che si è occupata, con largo anticipo, di tenere i contatti con i gestori degli impianti della Provincia. Tutto ciò ha permesso di avere impianti attrezzati a dovere per ospitare questo evento. In particolare, il polo didattico, che, per la prima volta, è stato aperto ad una manifestazione sportiva».«Una menzione speciale allo staff tecnico che ha supportato gli scoutmen coinvolti in queste finali nazionali (l'Academy ha partecipato con ben 5 allenatori): estendo anche a loro il plauso per aver collaborato per la grande riuscita dell'evento. Ci tenevamo che l'Academy facesse bella figura - conclude Lucia Fortini - e nonostante, le difficoltà, i vincoli della federazione e la mole di lavoro svolto probabilmente abbiamo raggiunto il nostro scopo».