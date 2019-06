RIETI - È la Lemen Volley Bergamo a laurearsi campione d’Italia nella categoria under 16. Le ragazze di Atanas Malinov hanno battuto 1-3 (25- 15, 21-25, 22-25, 22-25) la formazione della Canovi Coperture Sassuolo dopo una partita equilibrata ed entusiasmante.



Il PalaSojorner non ha deluso le aspettative, del comitato organizzatore con la soddisfazione per l’ottima riuscita del Presidente Fipav Lazio Andrea Burlandi, e il presidente Fipav Roma Claudio Martinelli, del direttore dell’evento Luciano Cecchi e il consigliere Fipav Ginafranco Salmaso presenti in prima linea. Grande festa al termine della gara che ha visto protagoniste nella giornata di oggi tutte le squadre finaliste che dal 28 maggio a Rieti, Amatrice, Contigliano e Cittaducale hanno data vita ad uno spettacolo senza precedenti. Ad aggiudicarsi il terzo posto la formazione del Volleyrò Casal de’ Pazzi che ha superato 3-1 (22-25, 25-9, 25-10, 25-17) le venete dell’ Imoco Volley San Donà.

Numerose le autorità presenti; a portare i saluti da parte della città il Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti: «Grande festa in una città che di questo vive e si gloria, abbiamo il piacere e l’orgoglio di ospitare in questo nostro territorio importanti manifestazioni come la vostra. Grazie a tutti quelli che si sono mossi per venirci a trovare e via auguriamo anche se breve una buona permanenza».

Presenti anche il consigliere comunale con delega allo sport Roberto Donati, il consigliere della Regione Lazio Fabio Refrigeri, il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Cittaducale Maria Grazia Angeletti , Alessandro Cavallari Assessore allo Sport del Comune di Cittaducale il delegato Coni della Provincia di Rieti Luciano Pistolesi ed il Senatore della Repubblica Bruno Astorre oltre agli sponsor: il presidente della Coldiretti Rieti Alan Risolo, Carlo Loffreda dell’ufficio eventi della Coldiretti, Matilde Pitorri responsabile marketing Fonte Cottorella , Roberto Amiconi di Aria Sport e per la Confcommercio Rieti Luigi Chiani.

Al termine della gara le premiazioni finali che hanno incoronato la regina dell’evento e premiato le giocatrici migliori. A ricevere il premio di MVP Sofia Felappi della Lemen Volley Bergamo, miglior centrale Eckl Katja dell’Imoco Volley San Donà, il premio per il miglior libero è andato a Sofia Valoppi del Volleyrò Casal de’ Pazzi, miglior palleggiatore a Ludovica Menecozzi della Canovi Coperture Sassuolo e la migliore schiacciatrice Beatrice Gardini della Canovi Coperture Sassuolo. Ad aggiudicarsi la medaglia simpatia Manuela Ribecchi del Volleyrò Casal de’ Pazzi.

LE ALTRE FINALI

7-8 POSTO

Vero Volley Saugella Monza – Volley Team Bologna 3-1 (25-12, 25-20, 17-25, 25-18)

FINALE 5-6 POSTO

Conero Planet Ancona – Centro Grafico El Gall Cavour 0-3 (22-25, 16-25, 18-25)

CLASSIFICA FINALE

1 LEMEN VOLLEY BERGAMO - Lombardia

2 CANOVI COPERTURE SASSUOLO -Emilia Romagna

3 ASD VOLLEYRO' CDP ROMA - Lazio

4 IMOCO VOLLEY S. DONA' VE -Veneto

5 CENTRO GRAFICO EL GALL GALLO GRINZANE CAVOUR CN - Piemonte

6 CONERO PLANET ANCONA - Marche

7 VERO VOLLEY SAUGELLA MONZA - Lombardia

8 VTB PIANAMIELE BOLOGNA - Emilia Romagna

9 PROGETTO VOLLEY ORAGO UYBA VARESE - Lombardia

10 LU.VO. ARZANO - Campania

11 ARIETE PVP - Toscana

12 VITICOLTORI INGAUNI - Liguria

13 KONDOR VOLLEY CATANIA - Sicilia

14 ZKB COSELLI TRIESTE - Friuli Venezia Giulia

15 CUORE DI MAMMA CUTROFIANO - Puglia

16 BIORESOLVE AVOLIO CASTROVILLARI- Calabria

17) ALTA VALSUGANA PROGETTO VOLLEI -Trentino

18) ADVC FRASCATI (RM) - Lazio

19) SSV BOZEN VOLLEY SPARKASSE - Alto Adige

20) ANTHEA VOLLEY VICENZA - Veneto

21) SYNERGY DUPLIMATICKYOCERA VE - Veneto

22) CUS SIENA - Toscana

23) ASD QUADRIFOGLIO VOLLEY - Sardegna

24) ASCI VILLA BEBE' POTENZA - Basilicata

25) MEDIA UMBRIA PROJECT -Umbria

26) NCR BIOCHEMICAL DANNUNZIANA -Abruzzo

27) ESSE ZETA GLACES AOSTA - Valle d'Aosta

28) NUOVA PALLAVOLO CB – Molise

