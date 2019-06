RIETI - Uscirà dal PalaSojurner di Rieti la vincitrice dello scudetto nella categoria under 16 femminile nella gara prevista domani mattina, domenica 2 giugno, alle 11 nell’impianto reatino per la chiusura delle finali nazionali a Rieti dal 28 maggio.



A contendersi il titolo di campione d’Italia la Lemen Volley Bergamo (l'esultanza nella foto di Andrea Maddaluno) e la Canovi Coperture Sassuolo, dopo aver battuto in semifinale rispettivamente la Imoco Volley San Donà per 3-0 e il Volleyrò Casal de’ Pazzi al tie break.



Le altre finali sono previste alle 9 tra il PalaCordoni (settimo posto), la palestra dell’Istituto Geometri (quinto posto) e il Polo Didattico (terzo posto) per poi spostarsi al PalaSojorner per la finalissima. A seguire le premiazioni e i saluti da parte dell’organizzazione. Ultimo aggiornamento: 21:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA