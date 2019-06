RISULTATI IV GIORNATA (31 maggio)

GIR. E

GIR. F

GIR.G

GIR.H

CLASSIFICA FINALE

GIRONE E

GIRONE F

GIRONE G

GIRONE H

PROGRAMMA QUARTI DI FIANALE ore 10:30

PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI ore 17.00

Ultimo aggiornamento: 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Lo spettacolo delle Finali Nazionali under 16 femminili prosegue a grandi livelli nelle strutture che ospitano le squadre provenienti da tutta Italia. Dalle palestre di Cittaducale, dell’Istituto Geometri, del Polo Didattico e del PalaCordoni, sono uscite le otto squadre che sabato si daranno battaglia per accedere alle ambite finali.Ai quarti si sono qualificate le prime due classificate dei gironi della 2a fase: nel girone E: Volleyrò Casal de’ Pazzi (Lazio) e VTB Pianamiele Bologna (Emilia Romagna), nel girone F Lemen Volley Bergamo (Lombardia) e Vero Volley Saugella Monza (Lombardia), nel girone G l’Imoco Volley San Donà (Veneto) e la Conero Planet Ancona (Marche), nel girone H la Canovi Coperture Sassuolo (Emilia Romagna) e il Cavour Cuneo (Piemonte).Tutte le partite dei quarti di finale si svolgeranno in contemporanea su 4 campi alle ore 10:30 mentre le semifinali nel pomeriggio alle 17:00 per poi lasciare la finalissima al PalaSojourner in programma alle ore 11 domenica 2 giugno.Da ieri presente a Rieti anche il tecnico dell’Italia U16, Pasquale D'Aniello, che ha sottolineato l’importanza della categoria: «fondamentale nel percorso di crescita di quelle atlete che poi arriveranno fino in maglia azzurra»; con lui anche la selezionatrice del CQR Lazio Simonetta Avalle per visionare le atlete più promettenti delle squadre protagoniste.Cutrofiano-Volleyrò Casal de Pazzi 0-3 (10-25, 14-25, 9-25)Volley Team Bologna-Ariete Prato 3-0 (25-17, 25-17, 25-20)Cutrofiano-Volley Team Bologna 0-3 (20-25, 17-25, 21-25)Volleyrò Casal de’ Pazzi-Ariete Prato 3-0 (25-12, 25-13, 25-15)Arzano-Vero Volley Monza 0-3 (24-26, 18-25, 16-25)Lemen Bergamo-Kondor Catania 3-0 (25-21, 25-17, 25-14)Arzano-Lemen Bergamo 0-3 (19-25, 13-25, 12-25)Vero Volley Monza-Kondor Catania 3-0 (25-15, 25-11, 25-21)Viticoltori Ingauni Albenga-Imoco Volley San Donà 0-3 (11-25, 19-25, 12-25)Avolio Castrovillari-Conero Planet Ancona 0-3 (19-25, 15-25, 17-25)Viticoltori Ingauni-Avolio Castrovillari 3-1 (26-28, 25-15, 25-23, 26-24)Imoco Volley San Donà-Conero Planet Ancona 3-0 (25-22, 25-9, 25-20)Coselli Trieste-Canovi Coperture Sassuolo 0-3 (17-25, 19-25, 22-25)Volley Orago Varese- Cavour Cuneo 3-0 (25-15, 25-20, 26-24)Coselli Trieste-Volley Orago 3-2 (17-25, 31-29, 25-17, 16-25, 15-13)Canovi Coperture Sassuolo-Cavour Cuneo 3-2 (25-20, 25-23, 21-25, 19-25, 15-9): Volleyrò Casal de’ Pazzi 9, Volley Team Bologna 6, Ariete Prato 3, Cuore di Mamma Cutrofiano 0: Lemen Volley Bergamo 9, Vero Volley Saugella Monza 6, Lu.Vo. Arzano 2, Kondor Volley 1: Imoco Volley San Donà 9, Conero Planet Ancona 6, Viticoltori Ingauni 3, Bioresolve Avolio Castrovillari 0: Canovi Coperture Sassuolo 6, Centro Grafico El Gall Gallo Cavour 4, Progetto Volley Orago Uyba Varese 6, Coselli Trieste 2Palazzetto dello Sport CittaducaleGara 53 Volleyrò Casal de’ Pazzi-Vero Volley Saugella MonzaPalestra ITCG Ugo CiancarelliGara 54 Lemen Volley Bergamo-VTB Pianamiele BolognaPolo Didattico RietiGara 55 Imoco Volley San Donà-Centro Grafico El Gall Gallo CavourPalaCordoni RietiGara 56 Canovi Coperture Sassuolo-Conero Planet AnconaPalazzetto dello Sport CittaducaleVincente Gara 53 – Vincente Gara 56Polo Didattico RietiVincente Gara 54 – Vincente Gara 55