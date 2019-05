RISULTATI III GIORNATA (30 maggio)

RIETI - Giro di boa per le Finali Nazionali Crai Under 16 femminili in corso a Rieti e Cittaducale fino al 2 giugno (finale prevista al PalaSojourner domenica alle ore 11).La terza giornata della competizione come dalle previsioni è stata molto intensa con l’arrivo delle 12 squadre in città per la seconda fase che hanno infiammato i campi di gioco iniziando a dare spettacolo; a vincere: Prato, Volleyrò Casal de’ Pazzi, Arzano, Lemen Bergamo, Ancona, Imoco Volley San Donà, Cavour Cuneo e Volley Academy Sassuolo che domani chiuderanno i propri gironi per arrivare ai quarti e semifinali nella giornata di sabato 1° giugno.Il Direttore tecnico Sonia Ciancarelli della società Asd Volley Academy Rieti, responsabile del Polo Didattico per l’occasione spiega il lavoro dietro le quinte: «L’impegno è stato gravoso ma appagante, Abbiamo cominciato molto tempo prima del 27 maggio, data di inzio di questo evento straordinario per la città di Rieti e per la sua provincia, affinchè si arrivasse ad un risultato soddisfacente e debbo dire, giunti a questo punto, che sono veramente felice di far parte di questa grande famiglia dell'Academy. Tutti hanno collaborato con entusiasmo, dai dirigenti ai tecnici, dagli atleti ai genitori senza mai tirarsi indietro, neache di fronte alle difficoltà più preoccupanti. Come società stiamo gestendo due impianti sportivi, quello del Polo Didattico, dove sono la responsaibile, con l'aiuto dei dirigenti Franco Novelli e Paolo Petrucci e quello dei Geometri dove Daniela Moonteriù e Lucia Fortini stanno portando avanti un lavoro eccelletnte con il supporto di Maurizio Grassi. Due palestre diverse tra loro, ma similmente difficili da gestire. La prima nuovissima e meravigliosa nell'aspetto ma completamente da arredare e rifinire in alcuni particolari, e l'altra da adattare ad una fase così importante, si pensi che sono stati rimossi i canestri da basket per offrire un campo regolamentare allo svolgimento delle gare. Per questo sento il dovere - conclude la dirigente rossoblù – di ringraziare il dirigente provinciale Ing. Sandro Orlando con i suoi impiegati (che tanto mi hanno supportato e sopportato) e il delegato allo sport Roberto Maiolati che entrambi ci hanno dato un grande aiuto nel risolvere i problemi che man mano si presentavano dimosrando di tenere sinceramente al buon esito di questo importante appuntamento per il mondo sportivo».Ariete PVP (Toscana) – Cuore di Mamma Cutrofiano (Puglia) 3-0 (25-18, 25-11, 26-24)Volleyrò Casal de’ Pazzi (Lazio) – VTB Pianamiele Bologna (Emilia Romagna) 3-1 (25-16, 25-23, 23-25, 25-19)Kondor Volley Catania (Sicilia) – Lu. Vo. Arzano (Campania) 2-3 (25-21, 18-25, 25-16, 14-25, 8-25)Vero Volley Saugella Monza (Lombardia) – Lemen Volley Bergamo (Lombardia) 0-3 (16-25, 20-25, 19-25)Conero Planet Ancona (Marche) – Viticoltori Ingauni Albenga (Liguria) 3-1 (25-23, 26-24, 20-25, 25-15)Imoco Volley San Donà (Veneto) – Bioresolve Avolio Castrovillari (Calabria) 3-0 (25-17, 25-15, 25-12)Centro Grafico El Gall Cavour (Piemonte) – ZBK Coselli Trieste (Friuli) 3-0 (25-8, 25-18, 25-23)Canovi Coperture Sassuolo (Emilia Romagna) – Progetto Volley Orago Varese (Lombardia) 3-0 (25-20, 25-20, 25-23)Ore 9: 00 Cuore di Mamma Cutrofiano (Puglia) - Volleyrò Casal de’ Pazzi (Lazio)Ore 10:30 VTB Pianamiele Bologna (Emilia Romagna) - Ariete PVP (Toscana)Ore 15:30 Cuore di Mamma Cutrofiano (Puglia) - VTB Pianamiele Bologna (Emilia Romagna)Ore 17:00 Volleyrò Casal de’ Pazzi (Lazio) - Ariete PVP (Toscana)Ore 9: 00 Lu. Vo. Arzano (Campania) - Vero Volley Saugella Monza (Lombardia)Ore 10:30 Lemen Volley Bergamo (Lombardia) - Kondor Volley Catania (Sicilia)Ore 15:30 Lu. Vo. Arzano (Campania) - Lemen Volley Bergamo (Lombardia)Ore 17:00 Vero Volley Saugella Monza (Lombardia) - Kondor Volley Catania (Sicilia)Ore 9:00 Viticoltori Ingauni Albenga (Liguria) - Imoco Volley San Donà (Veneto)Ore 10:30 Bioresolve Avolio Castrovillari (Calabria) - Conero Planet Ancona (Marche)Ore 15:30 Viticoltori Ingauni Albenga (Liguria) - Bioresolve Avolio Castrovillari (Calabria)Ore 17:00 Imoco Volley San Donà (Veneto) - Conero Planet Ancona (Marche)Ore 9:00 ZBK Coselli Trieste (Friuli) - Canovi Coperture Sassuolo (Emilia Romagna)Ore 10:30 Progetto Volley Orago Varese (Lombardia) - Centro Grafico El Gall Cavour (Piemonte)Ore 15:30 ZBK Coselli Trieste (Friuli) - Progetto Volley Orago Varese (Lombardia)Ore 17:00 Canovi Coperture Sassuolo (Emilia Romagna) – Centro Grafico El Gall Cavour (Piemonte)