RIETI - A chiudere la seconda giornata delle Finali Nazionali Crai under 16 femminile è stata la cerimonia di premiazione al PalaSojorner delle squadre eliminate che nei primi due giorni si sono sfidate nei campi da gioco del territorio.Dopo il saluto del Presidente Fipav Roma Claudio Martinelli, Andrea Burlandi Presidente della Fipav Lazio, Gianfranco Salmaso Consigliere Fipav e Luciano Cecchi Direttore dell’evento che hanno omaggiato tutte le atlete, le società e le famiglie che hanno supportato le ragazze in questa avventura, ciascuna squadra è stata premiata per poi dare il via alla musica del dj Lorenzo Cecchetelli che ha permesso la chiusura della serata tra balli e allegria.A uscire dalla competizione le squadre della Sardegna (Quadrifoglio Volley 3), Molise (Nuova Pallavolo Campobasso) e Lazio (Advc Frascati) del girone A; Trentino (Alta Valsugana Progetto Volley), Basilicata (Asci Villa Bebè Potenza) e Valle D’Aosta ( Esse Zeta Glaces Aosta) del girone B, Veneto (Anthea Volley Vicenza), Toscana (Cus Siena) e Umbria (Media 8Umbria Project) nel girone C e Alto Adige (Bozen Volley Sparkasse), Veneto (Synergy Miranese) e Abruzzo (Biochemical Dannunziana) nel girone D.Castrovillari, Varese, Bergamo e Bologna continuano la seconda fase e attendono le big che da oggi, giovedì 30 maggio, si insedieranno a Rieti in cerca della cavalcata per lo scudetto. «Sono giorni molto impegnativi per noi – afferma Virginia Bianchetti dell’Asd Volley Cittaducale che ha il compito di coordinare il Palazzetto dello Sport di Cittaducale affinchè tutto funzioni nel migliore dei modi – Abbiamo visto diverse gare, aspettiamo le altre squadre per essere a disposizione e per accoglierle in palestra. Tutta la società si è messa a lavoro per la riuscita di questo grande evento, dai bambini del mini volley, alle ragazze più grandi, i genitori , abbiamo fatto una “full immersion” tutti quanti con grande entusiasmo, siamo una società unita e forte e insieme stiamo dando tanto e tra noi, il Comune e il Comitato c’è un’ottima collaborazione».Bioresolve Avolio Castrovillari (Calabria) – Advc Frascati (Lazio) 3-1 (25-21, 23-25, 25-18, 25-15)Nuova Pallavolo Campobasso (Molise) – Quadrifoglio Volley (Sardegna) 1-3 (14-25, 25-23, 20-25, 22-25)Bioresolve Avolio Castrovillari (Calabria) – Nuova Pallavolo Campobasso (Molise) 3-0 (25-13, 25-10, 25-21)Advc Frascati (Lazio) – Quadrifoglio Volley (Sardegna) 3-0 (25-17, 25-11, 25-13)Asci Villa Bebè Potenza (Basilicata) – Progetto Volley Orago Varese (Lombardia) 0-3 (13-25, 8-25, 15-25)Esse Zeta Glaces Aosta (Valle d’Aosta) – Alta Valsugana Progetto Volley (Trentino) 0-3 (12-25, 9-25, 20-25)Asci Villa Bebè Potenza (Basilicata) – Esse Zeta Glaces Aosta (Valle d’Aosta) 3-2 (18-25, 25-20, 25-23, 21-25, 16-15)Progetto Volley Orago Varese (Lombardia) - Alta Valsugana Progetto Volley (Trentino) 3-2 (25-14, 25-15, 18-25, 19-25, 15-6)Media Umbria Project (Umbria) – Anthea Volley Vicenza (Veneto) 2-3 (25-20, 25-20, 19-25, 13-25, 11-15)Lemen Volley Bergamo (Lombardia) – Cus Siena (Toscana) 3-0 (25-16, 25-10, 25-12)Media Umbria Project (Umbria) – Lemen Volley Bergamo (Lombardia) 0-3 (18-25, 17-25, 11-25)Anthea Volley Vicenza (Veneto) – Cus Siena (Toscana) 2-3 (25-22, 17-25, 30-28, 18-25, 12-15)SSV Bozen Volley Sparkasse (Alto Adige) – VTB Pianamiele Bologna (Emilia Romagna) 1-3 (22-25, 19-25, 25-22, 16-25)Synergy Miranese (Veneto) – NCR Biochemical Dannunziana (Abruzzo) 3-0 (25-16, 25-23, 25-21)SSV Bozen Volley Sparkasse (Alto Adige) – Synergy Miranese (Veneto) 3-1 (25-20, 20-25, 25-22, 25-23)VTB Pianamiele Bologna (Emilia Romagna) – NCR Biochemical Dannunziana (Abruzzo) 3-0 (25-8, 25-14, 25-20)Ore 15:30 Ariete Prato Volley Project (Toscana) - Cuore di Mamma Cutrofiano (Puglia)Ore 17:00 Asd Volleyrò Cdp Roma (Lazio) - VTB Pianamiele Bologna (Emilia Romagna)Ore 15:30 Kondor Volley Catania (Sicilia) - Lu.Vo. Arzano (Campania)Ore 17:00 Vero Volley Saugella Monza (Lombardia) - Lemen Volley Bergamo (Lombardia)Ore 15:30 Conero Planet Ancona (Marche) – Viticoltori Ingauni Albenga (Liguria)Ore 17:00 Imoco Volley S.Donà Venezia (Veneto) - Bioresolve Avolio Castrovillari (Calabria)Ore 15:30 Centro Grafico El Gall Gallo Grinzane Cavour Cuneo (Piemonte) – Zbk Coselli Trieste (Friuli)Ore 17:30 Canovi Coperture Sassuolo (Emilia Romagna ) - Progetto Volley Orago Uyba Varese (Lombardia)