RISULTATI I GIORNATA

GIR. A

GIR. B

GIR. C

GIR. D

PROGRAMMA II GIORNATA (29 maggio)

Palazzetto dello Sport Cittaducale

PalaGrezza Contigliano

Polo Didattico Rieti

PalaCordoni Rieti

RIETI - È iniziata con la partita inaugurale al Pala Grezza di Amatrice la settimana delle Finali Nazionali Giovanili under 16. Gli impianti scelti tra Rieti (Polo Didattico, PalaCordoni, Istituto Geometri e PalaSojourner), Contigliano, Cittaducale ed Amatrice, hanno già visto scendere in campo numerose delle oltre 450 atlete che calcheranno i parquet del territorio.Nei primi due giorni della fase di Qualificazione, in base alla formula scelta da Comitato Fipav, saranno 16 (delle 28 partecipanti) le squadre della prima fase: le prime classificate delle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Alto Adige, Calabria, Molise, Sardegna, Trentino, Umbria, Valle D’Aosta; le seconde classificate di: Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Toscana, Veneto e le terze classificate della Lombardia e del Veneto. Le 16 squadre sono state suddivise in quattro gironi da quattro che si disputano con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata. Al termine le 4 squadre prime classificate dei quattro gironi si qualificano per la Fase Finale; le altre 12 squadre non qualificate ritorneranno il giovedì mattina nelle proprie città e dal 30 maggio si passerà alla seconda fase in cui ci saranno, oltre alle quattro vincenti della fase di qualificazione le prime classificate di: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio Liguria, Lombardia, Marche Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto.Nelle strutture allestite, un grande contributo per il corretto funzionamento della macchina organizzativa è da parte delle società reatine che hanno in gestione per tutta la durata dell’evento una palestra.Il PalaCordoni che durante la prima giornata ha ospitato due partite, è sotto la supervisione della società reatina ASD Volley Quattro Strade.«La richiesta dal parte del comitato organizzatore è stata avanzata già più di un mese fa – spiega l’allenatore bianco - blu Marco Di Lieto - Abbiamo fatto una ricognizione sulla base degli associati, prima di tutto le tesserate, poi genitori, dirigenti per garantire il supporto nella struttura. Il Comitato ci ha chiesto di avere una persona di riferimento, a noi ci hanno assegnato il PalaCordoni quindi dobbiamo garantire l’apertura, la chiusura ed il funzionamento per essere tutto conforme alle prescrizioni della Fipav. È un bell’evento, le bambine hanno modo di vedere una pallavolo diversa che stimola la curiosità e l’ apprendimento perché la vera pallavolo è quella; durante le gare le abbiamo coinvolte a bordo campo».(28 maggio)Advc Frascati (Lazio) – Nuova Pallavolo Campobasso (Molise) 3-0 (25-11, 25-12, 25-15)Quadrifoglio Volley (Sardegna) – Bioresolve Avolio Castrovillari (Calabria) 0-3 (15-25, 23-25, 10-25)Alta Valsugana Progetto Volley (Trentino) – Asci Villa Bebè Potenza (Basilicata) 3-0 (25-11, 25-17, 25-9)Progetto Volley Orago Uyba Varese (Lombardia) – Esse Zeta Glaces Aosta (Valle d’Aosta) 3-0 (25-13, 25-10, 25-9)Cus Siena (Toscana) – Media Umbria Project (Umbria) 2-3 (25-18, 22-25, 22-25, 25-18, 15-17)Anthea Volley Vicenza (Veneto) – Lemen Volley Bergamo (Lombardia) 1-3 (15-25, 25-22, 18-25, 18-25)NCR Biochemical Dannunziana (Abruzzo) – SSV Bozen Volley Sparkasse (Alto Adige) 3-2 (18-25, 17-25, 25-21, 25-21, 16-14)VTB Pianamiele Bologna (Emilia Romagna) – Synergy Duplimatickyocera Miranese (Veneto) 3-0 (25-17, 25-18, 25-18)Ore 9 Bioresolve Avolio Castrovillari (Calabria) - Advc Frascati (Lazio)Ore10:30 Nuova Pallavolo Campobasso (Molise) - Quadrifoglio Volley (Sardegna)Ore 15:30 Bioresolve Avolio Castrovillari (Calabria) - Nuova Pallavolo Campobasso (Molise)Ore 17:00 Advc Frascati (Lazio) - Quadrifoglio Volley (Sardegna)Ore 9 Asci Villa Bebè Potenza (Basilicata) - Progetto Volley Orago Uyba Varese (Lombardia)Ore 10:30 Esse Zeta Glaces Aosta (Valle d’Aosta) - Alta Valsugana Progetto Volley (Trentino)Ore 15:30 Asci Villa Bebè Potenza (Basilicata) - Esse Zeta Glaces Aosta (Valle d’Aosta)Ore 17:00 Progetto Volley Orago Uyba Varese (Lombardia) - Alta Valsugana Progetto Volley (Trentino)Ore 9:00 Media Umbria Project (Umbria) - Anthea Volley Vicenza (Veneto)Ore 10:30 Lemen Volley Bergamo (Lombardia) - Cus Siena (Toscana)Ore 15:30 Media Umbria Project (Umbria) - Lemen Volley Bergamo (Lombardia)Ore 17:00 Anthea Volley Vicenza (Veneto) - Cus Siena (Toscana)ORE 9:00 SSV Bozen Volley Sparkasse (Alto Adige) - VTB Pianamiele Bologna (Emilia Romagna)Ore 10:30 – Synergy Duplimatickyocera Miranese (Veneto) - NCR Biochemical Dannunziana (Abruzzo)Ore 15:30 SSV Bozen Volley Sparkasse (Alto Adige) - Synergy Duplimatickyocera Miranese (Veneto)Ore 17:00 VTB Pianamiele Bologna (Emilia Romagna) - NCR Biochemical Dannunziana (Abruzzo)