RIETI - La Coppa Provincia di Rieti Under 15 si tinge di gialloblù. E’ la formazione dell’Eretum Monterotondo a vincere la competizione, battendo in campo neutro (al “Gudini” di Rieti) l’altra formazione di Monterotondo, i rossoblu del Real, con un netto 3-0.



Primo tempo giocato sul filo dell’equilibrio: l’Eretum pressa alto, cercando di giocare con scambi veloci tra il trequartista Tosoni e la coppia d’attacco Caprioli-Felli. Il Real, invece, è costretto a giocare con lanci lunghi per la punta Ahmed, supportato lateralmente da Melilli ed Enrico Moretti. Poche, però, le azioni interessanti del Real, che vengono sempre bloccate sul nascere a causa dei continui fuorigioco dei tre d’attacco. L’Eretum, invece, appare più propositivo e pericoloso. Al 15’ i gialloblu vanno vicini al vantaggio con Caprioli, che trova però pronto l’estremo difensore Raffaelli. Al 21’ si scuote il Real, che prova ad andare in vantaggio con il tiro a pallonetto di Seri dopo una mischia dovuta ad un corner: la palla, però, termina alta sopra la traversa. Due minuti più tardi, però, l’Eretum sblocca il punteggio: Felli, dopo una rimessa in zona d’attacco, strappa il pallone dai piedi di un difensore rossoblu e, con freddezza, batte Raffaelli con un preciso sinistro. Non accadono altre occasioni nel tempo restante e, perciò, la prima frazione si conclude sul punteggio di 1-0.

Ripresa più viva ed emozionante. Parte meglio il Real, che prova subito ad imbastire buone trame di gioco per pervenire al pareggio. Al 3’ è Melilli ad andare vicino al gol del pari, ma Siciliano chiude lo specchio della porta. Al 8’ il Real trova il pari con M.Moretti, ma il direttore di gara annulla la rete per fuorigioco. Al 16’ la sorte non aiuta la formazione rossoblu: su una punizione del capitano Festagallo, la palla sbatte sonoramente contro la traversa, strozzando in gola l’urlo di gioia dei tifosi del Real presenti in tribuna. Dopo una girandola di cambi, però, arriva il gol dell’Eretum: al 26’, Tosoni, uno dei migliori in campo, penetra in area dalla fascia destra e lascia partire un preciso destro che trova la deviazione di Raffaelli che però tocca soltanto e fa finire la palla sulla parte interna della traversa, con il pallone che finisce in rete. 2-0 Eretum, che tira un sospiro di sollievo dopo gli iniziali attacchi avversari. Delusione del Real, che prima vede espellere il suo centrocampista Seri per doppia ammonizione e poi, dopo solo 2’, subisce anche il terzo gol gialloblu, grazie al preciso colpo di testa sul secondo palo del difensore Regni, dopo gli sviluppi di un calcio di punizione sull’out di sinistra. Termina così, perciò, la finale U15 di coppa provincia: al “Gudini” di Rieti, Eretum Monterotondo batte Real Monterotondo Scalo con il punteggio di 3-0.



I COMMENTI

Giovanni Petrangeli (Allenatore Eretum Monterotondo): «I ragazzi sono stati molto bravi. Abbiamo sicuramente interpretato bene la partita, anche se abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo. Stiamo anche giocando un altro torneo ed anche lì ci è capitato di andare in difficoltà nei primi 20-25 minuti a causa di questi primi caldi stagionali. Nella ripresa, però, ci siamo sciolti bene ed abbiamo portato a casa i risultati. Abbiamo fatto un campionato che ci ha portato per forza a lavorare e migliorare. Il prossimo anno giocheremo le regionali e quindi ci sono aspetti e situazioni diverse da considerare. Complessivamente, però, posso dire che la squadra è migliorata tantissimo, includendo bene nel gruppo anche dei ragazzi che ad inizio anno si pensava che non dovessero giocare. Sono molto soddisfatto ma ci tengo a dire che questa vittoria è la loro. Essere in tanti, quasi 25 persone, agli ultimi allenamenti è sinonimo di grande voglia e sacrificio. Ringrazio la società e soprattutto i miei ragazzi!».



Mauro Capotombolo (Allenatore Real Monterotondo Scalo): «Faccio i complimenti all’Eretum per la vittoria. Credo che la nostra squadra abbia tenuto bene il campo. Il secondo gol avversario ci ha di fatto tagliato le gambe, rimanendo in dieci e da lì è stato facile per l’Eretum siglare anche il terzo gol. Nel primo tempo abbiamo provato a giocare palla a terra, ma il pressing alto degli avversari ci ha costretto a giocare palla lunga…peccato per i tempi di partenza! Il direttore di gara, infatti, ci ha fischiato molti fuorigioco, alcuni anche dubbi ma nonostante questo, faccio i complimenti al direttore di gara, giovane, che ha tenuto bene in pugno la gara. Ringrazio e faccio i complimenti ai miei ragazzi per tutta l’annata, per tutto quello che hanno espresso in campo. A loro faccio un grosso in bocca al lupo per la loro vita calcistica futura».



IL TABELLINO

Eretum Monterotondo: Siciliano, Greggi (20’ pt Limardi), Petri, Valenti, Regni, Tosoni (30’ st Giangiulio), Angelini, Speziali, Felli (32’ st Antonucci), Vagnone (18’ st Teodori), Caprioli (30’ st Consiglio). A disp. Bracchieri, Santoro, Niosi, Puglisi. All. Petrangeli.

Real Monterotondo Scalo: Raffaelli, Di Lazzaro, Mustela, Pesce, Turi (30’ st Spagnoli), Seri, Festagallo, M. Moretti (11’ st Santoni), E.Moretti, Ahmed (24’ st Alaimo), Melilli. A disp. Tisci, Rapposelli. All. Capotombolo.

Arbitro: Pogaci di Rieti

Reti: 23' pt Felli, 26' st Tosoni, 28' st Regni

Note: espulso Seri (RM); ammoniti Festagallo e Seri (RM); angoli: 5-3.

© RIPRODUZIONE RISERVATA