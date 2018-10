© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ iniziato il conto alla rovescia per la finalissima del Premio "Dallo stornello al Rap" che andrà in diretta Radio Rai Live il 19 ottobre dalle 20.30. Tra i 9 finalisti il cantautore, cantante e compositore di Stimigliano, Simone Sartini. Fondatore e leader della band Il Sinfonico e L'Improbabile Orchestra, Simone Sartini ha poi iniziato un progetto solista che lo ha lanciato spedito verso la finale del premio Dallo stornello al rap che oltre i concorrenti vedrà tra gli ospiti e giurati Corrado Guzzanti, Giammarco Tognazzi, Carlotta Proietti e altri. Dallo stornello al rap è un talent ideato da Elena Bonelli (nota esponente della canzone romana nel mondo) ed è giunto alla 4 edizione e ha l'obiettivo di promuovere i giovani cantautori che scrivono brani in dialetto romanesco. La serata sarà presentata da Sabina Stilo.Simone Sartini cantautore nato a Roma e cresciuto in Sabina, frontman della band Il Sinfonico e L'Improbabile Orchestra dal 2012 con la quale ha calcato diversi palchi in Italia aprendo anche concerti ad artisti come Bandabardò, 99 Posse, Edoardo Bennato, I Meganoidi, Il Muro del Canto, I Kutso. Lo scorso anno è partito col progetto da solista con il brano RuGiada che presenta al concorso e al quale seguirà l'uscita di un Ep che conterrà altri 6 brani all'inizio del 2019.