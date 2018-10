Sezione DIGITALE

RIETI - La mattina di ieri, 24 ottobre, nell’aula magna della Sabina Universitas, si sono ritrovati gli alunni di ben otto licei della provincia reatina (Liceo Scientifico di Amatrice e di Rieti, Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Musicale, Liceo Artistico, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico) per partecipare all’incontro formativo di avvio della IV edizione del Concorso “Filosofia e Natura”. L’ “Accoglienza” è il tema posto al centro della riflessione filosofica del concorso di quest’anno e mons. Domenico Pompili, Vescovo della Diocesi di Rieti, al quale è stata affidata la relazione di apertura del concorso, ha saputo trattarlo in modo da catturare e tenere desta l’attenzione di tutti i presenti. Interessante il dibattito successivo che ha permesso anche agli ospiti di intervenire. Tanti applausi per il Vescovo e tanta attesa per la premiazione della precedente edizione del concorso. Terminata la relazione si è infatti insediata la Commissione giudicatrice, presieduta dal prof. Gianfranco Formichetti, che dopo un mese di intenso lavoro ha decretato i vincitori della sezione “digitale” e di quella “cartacea”. Di seguito la classifica dei vincitori della III edizione (2017/18)Liceo Linguistico di Rieti, prof. ssa Stefania SpadoniAlunni: Iryna Panas, Elisa Giuliani, Giulia Rughetta, Gioia AleandriLiceo Scientifico di Rieti, prof. ssa Teresa BulfaroAlunni: Leonardo Beretta, Vladyslav Matskiv, Gianmarco Miluzzo, Beatrice Renzaglia, Samantha RussoLiceo Scientifico di Amatrice, prof. ssa Danila PirriAlunni: Flaminia Bakaj, Aleandro Bucci, Bruno Bucci, Veronica Capriotti, Valentina Cavezzi, Elena Micozzi, Maria Gemma Morante, Maria Grazia Morante, Rafaelj Munega, Sara Perotti, Stefano Rosati Rosolino, Martina Santarelli, Tatiana Spurio, Aurora ValeriLiceo Scientifico di Rieti, prof. ssa Teresa BulfaroAlunni: Giorgia Bonanata, Gianmarco Pangrazi, Marco Pitotti, Tanilli SaraLiceo Artistico, prof. ssa Benedetta GraziosiAlunni: Arianna CipolloneLiceo Economico-Sociale, prof. Massimo Casciani e prof. Alessio ValloniAlunni: Ylenia Ravaglia, Andrea Ercolani, Vanessa Tomassi, Giulia De Santis, Louisiana Gallinaro, Benedetta Capitani, Alessia Fabi, Isabella Leonardi, Federica SantilliAssegnate anche delle menzioni d’onore a diversi studenti che si sono distinti per particolari e apprezzati aspetti trattati nei loro elaborati. Presenti all’incontro anche Stefania Saccone per l’USP del MIUR, Francesco Palomba per il Rotary club, Giuseppe Quadruccio per il CAI, padre Marino Porcelli per la Fondazione “Amici del cammino di Francesco”, Lino Martini e Arianna Sulpizi.La relazione è disponibile in video sulla pagina Facebook “Progetto Filosofia e Natura”