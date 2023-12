La musica di Paolo Paniconi nel film “La stella di Greccio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel quadro del Terni Film Festival, si è tenuta la proiezione in anteprima del film “La stella di Greccio” del regista Arnaldo Casali presso il Cinema Politeama di Terni.Il film prodotto da Angelo Gatto insieme ad Istess Cinema e alla confraternita San Giuseppe e san Francesco di Paola vede il frate minore Alessandro Brustenghi interpretare il ruolo di San Francesco e Luisa Borini nel ruolo di Chiara.Scommessa vinta per il M° Paolo Paniconi, già autore Rai di musiche per programmi televisivi, che alla sua prima esperienza con la musica per il Cinema è riuscito a convincere il numeroso pubblico in sala.A Natale il film sarà nelle sale in Italia e non solo.