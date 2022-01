Castel di Tora, concluse le riprese del film di Daniele Vicari con Michele Placido / Le foto

RIETI - Concluse oggi le riprese del film "Orlando" di Daniele Vicari a Castel di Tora. La troupe e tutti gli attori, tra cui il protagonista della pellicola, Michele Placido, salutano il bellissimo borgo sulle sponde del lago Turano dopo una sei giorni di riprese e di ciack tra le bellezze del piccolo borgo reatino e quelle naturali e paesaggistische. Nella scorsa serata una conviviale ha suggellato la conclusione di questa bella parentesi. Giorni di intensa attività lavorativa per l'intero staff (comparse, tecnici e scenografi compresi) che ha avuto modo di apprezzare le bellezze del territorio.

Anche Michele Palcido ha espresso la propria ammirazione per i luoghi delle riprese con parole di apprezzamento per la bellezza di questo suggestivo set cinematografico dove la presenza della popolazione locale e dei residenti si è sempre dimostrata riservata e collaborativa con le esigenze della troupe. Soddisfazione da parte del sindaco Cesarina D'Alessandro per uno strumento di pormozione - come il cinema - capace di portare il territorio sui grandi palcoscenici nazionali ed internazionali.