Rieti, set per un film in città con Marco Bocci: chiusure al traffico e divieti

RIETI - Si gira un film a Rieti, protagonista l'attore Marco Bocci.

Martedì 23 e mercoledì 24 novembre alcune chiusure temporanee di strade cittadine.

Martedì 23 novembre e mercoledì 24 novembre, Rieti sarà set di una importante produzione cinematografica. Per questo, a fronte di specifica richiesta e al fine di agevolare le riprese in sicurezza, la Polizia Locale del Comune di Rieti comunica le seguenti variazioni alla viabilità.

Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione in Via Raccuini – tratto dal civico 21 all’intersezione con Via Sacchetti Sassetti, ambo i lati – dalle ore 14 del 23 novembre alle ore 24 del 24 novembre.

Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione in Via Varrone – tratto da Via Pennina a Via del Seminario - dalle ore 18 alle ore 24 del giorno 23 novembre

Divieto di sosta con rimozione in Via di Mezzo – tratto dal civico 136 al civico 150 – dalle ore 18 alle ore 24 del 23 novembre.