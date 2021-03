10 Marzo 2021

di Giacomo Cavoli

(Lettura 2 minuti)







RIETI - Parla anche reatino il nuovo film hollywoodiano dedicato alla storia della famiglia Gucci e diretto dal pluripremiato regista britannico Ridley Scott (tra i suoi maggiori lungometraggi, Alien, Blade Runner, Il gladiatore). Nel cast del film in lavorazione in queste settimane figurano infatti anche i due reatini Ermanno Bastianini ed Antonio Cricchi, entrambi in veste di stuntman, che sul set sono direttamente a disposizione delle necessità manifestate dallo stesso Sir Scott (considerato il titolo di Baronetto conferitogli dalla Corona Britannica). Il film è stato sceneggiato da Roberto Bentivegna, partendo dal libro “La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo, follia”, scritto da Sara Gay Forden e pubblicato nel 2001, narrando così le vicende familiari della Maison Gucci e, in particolare, l’assassinio di Maurizio Gucci, nipote del fondatore Guccio Gucci ed ex presidente della casa di moda ucciso a Milano, fuori dal suo ufficio in corso Venezia il 27 marzo del 1995, per il cui omicidio è stata condannata come mandante la moglie Patrizia Reggiani, che ha trascorso quasi 18 anni nel carcere di San Vittore prima di tornare in libertà.

Il prestigio

Le riprese in Italia sono iniziate già da diversi giorni in Valle d’Aosta, a Gressoney, e proseguiranno nelle successive località già prescelte, tra le quali Milano e Roma. Come da copione in questi casi, il set è più che mai blindatissimo, le informazioni sono top secret e la riservatezza è massima, ma per Ermanno Bastianini - il cui cognome a Rieti è indissolubilmente sinonimo delle due ruote - non è certo la prima volta nel mondo del cinema: pilota-stuntman professionista, Bastianini ha infatti alle spalle anni trascorsi nel mondo delle competizioni motociclistiche e in quello dello stunt-double (cioè come controfigura, ndr) e grazie alla sua scuola “Ermax Stunt Academy”, Bastianini ha già cinematograficamente formato altri suoi colleghi in passato. Considerando anche il solo cast del film che, tra gli altri, vede impegnati Adam Driver (nel ruolo di Maurizio Gucci), Lady Gaga (sarà Patrizia Reggiani), Jared Leto (subentrato a Robert De Niro) e mostri sacri come Al Pacino (Aldo Gucci, zio della vittima) e Jeremy Irons (Rodolfo Gucci, padre di Maurizio), l’esperienza davanti alla macchina da presa guidata da Scott rappresenta dunque un palcoscenico invidiabile e di assoluto prestigio per Bastianini e Cricchi, impegnati in un film che - considerati i rumors provenienti da Oltreoceano - punta seriamente all’Oscar.