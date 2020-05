© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Da domani sera (lunedì 11 maggio), sarà disponibile in esclusiva, in streaming on demand su RaiPlay, “L'ultimo piano”, il film prodotto dalla Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” fondata e diretta dal regista reatino Daniele Vicari nativo di Castel di Tora anche se poi ha sempre abitato a Collegiove. Il film, dopo il Torino Film Festival sbarca su RaiPlay e costituisce un esperimento innovativo con nove registi e una forza lavoro tra attori e maestranze di un centinaio di ragazzi.Daniele Vicari, regista che nel suo palmares annovera un Davide di Donatello come migliore regista esordiente nel 2002 col film Velocità Massima (premiato anche a Venezia e in Francia al Festival di Annecy, città con una grande comunità italiana di Montasola) e poi un secondo Davide di Donatello nel 2007 con Il mio paese e tantissimi altri riconoscimenti in Italia e all’estero per i suoi lavori, è il supervisore di questo particolarissimo progetto."L’ultimo piano" è un film collettivo, diretto da nove registi, frutto dell’impegno di più di sessanta ragazze e ragazzi, interpretato nei ruoli principali da Francesco Acquaroli, Simone Liberati, l’attrice Ucraina Yuliia Sobol, Marilena Anniballi (la quale ha fatto le scuole superiori a Rieti all’Istituto d’arte Calcagnadoro prima di intraprendere la carriera di attrice), e per la prima volta sullo schermo da Francesco Tiburzi. Il progetto supervisionato da Vicari, Direttore artistico della Volonté, e si è avvalso della produzione esecutiva di Vivo film, società selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica.La vicenda è ambientata all’ultimo piano un palazzone fatiscente, a Roma tra San Lorenzo e via di Tor Marancia, dove si intrecciano le vite di alcuni giovani inquilini: Diana, Mattia, Flora, e con loro il maturo Aurelio, proprietario di casa e ex cantante punk prigioniero dei propri ricordi che da anni non esce di casa. Aggrappati alle rispettive precarietà, di studenti universitari fuori sede, barista, rider, i protagonisti affrontano insieme un evento inaspettato, che li spinge a rimettersi in gioco.«Abbiamo accolto con grande piacere – ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, Claudio Di Berardino - l’interesse di RaiPlay per il film realizzato dalla Scuola Volonté, che è uno dei progetti formativi strategici della Regione Lazio. La possibilità che il lavoro creato da giovani professionisti del cinema italiano possa avere un’ampia platea di spettatori premia sia l’investimento di risorse regionali in questo settore, sia la creatività e la professionalità sviluppata dagli allievi e dalle allieve della Scuola. La produzione del film ha rappresentato anche una notevole innovazione nell’approccio alla formazione professionale, poiché ha permesso agli allievi e alla Scuola, che avevano ideato e scritto il progetto nel loro ultimo anno formativo, di fare una vera esperienza sul campo realizzandolo, una volta diplomati, con le dinamiche lavorative dell’industria cinematografica contemporanea. L’insegnamento che deriva dal film e che dobbiamo fare nostro – ha concluso l’assessore Di Berardino- è quello che tutti noi ora dobbiamo rimetterci in gioco per uscirà da questa emergenza sanitaria, economica e sociale».