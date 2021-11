Rieti, riprese in città per il film di Marco Bocci con Laura Chiatti

RIETI - Seconda giornata di riprese, domani (mercoledì) a Rieti, per il film “La caccia”, che vede alla regia Marco Bocci e Laura Chiatti tra le protagoniste. Le riprese riguardano alcune aree del centro cittadino, con conseguenti chiusure e divieti in vigore per la giornata di domani.

In particolare, è prevista la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione in via Raccuini - tratto dal civico 21 all’intersezione con via Sacchetti Sassetti, ambo i lati - fino alla mezzanotte di mercoledì. Le riprese si svolgono a Rieti, Roma e Terni.