Rieti, parcheggio chiuso per le riprese di un film: auto rimosse dal carroattrezzi

RIETI - Rimozione coatta di numerosi veicoli in sosta all'interno del parcheggio pubblico adiacente a via Cavatella nel quatiere Borgo a Rieti. Gran lavoro dalle prime ore del mattino sotto la pioggia per vigili urbani e carroattrezzi nel parcheggio per via di un temporaneo divieto di sosta e parcheggio per via delle riprese della serie tv "Noi siamo leggenda" in programma oggi e il 23 gennaio.

Nonostante i cartelli preventivamente apposti che vietavano la sosta nella mattinata odierna dalle 6.30 fino alle 22 per "riprese televisive" in molti, evidentemente, non li hanno notati oppure i veicoli erano parcheggiati nell'area da alcuni giorni. Cosi questa mattina il personale della polizia locale del Comune di Rieti non ha potuto che provvedere alla rimozione forzata delle auto "fuorilegge" per consentire le riprese della coproduzione Rai fiction e Fabula pictures dei fratelli De Angelis.