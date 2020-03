© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una nuova realtà commerciale si affaccia sul panorama agroalimentare reatino. Si tratta della filiera “Sabina e Valli Reatine”, che raggruppa 33 aziende locali al fine di garantire una migliore circolazione dei prodotti della nostra terra, la cui tracciabilità sarà totalmente garantita. Un bel segnale che arriva in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, e che testimonia la volontà dei commercianti di ripartire con forza e tenacia, con la Cooperativa Sociale “Campagna Sabina” come capofila.«Sul nostro territorio ha senso un progetto multifiliera che mette insieme le migliori energie produttive della provincia di Rieti puntando a garantire etichette trasparenti e a distribuire e commercializzare prodotti certificati di filiera sabina/reatina. Il nostro obiettivo - afferma Laura Ciacci, presidente della Cooperativa Sociale Campagna Sabina, a nome di tutte e 33 le aziende - è far divenire le imprese agricole finalmente protagoniste e responsabili del proprio futuro: produrranno, conferiranno, distribuiranno e venderanno i prodotti ‘Made in Sabina/Rieti’ direttamente a ristoranti, alberghi, agriturismi e privati-consumatori, andando avanti sulla scia di quanto abbiamo iniziato a fare con l'apertura de "Le Tre Porte" a Rieti 3 anni fa».L'iniziativa inserita nelle misure degli Assi I e III del programma di Sviluppo Rurale Lazio 2014-2020 potrebbe diventare uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio, grazie alla diffusione di ortofrutta, carni, conserve, olio extravergine di oliva e birra tra gli altri.