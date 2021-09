Fara Sabina, il generale Figliuolo nell'hub vaccinale presso Amazon

Martedì 7 Settembre 2021, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 11:30

RIETI - Questa mattina, il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, è venuto per la prima volta in provincia di Rieti. Il commissario è giunto presso l’hub della Sabina, situato all’interno del centro di distribuzione Amazon di Passo Corese, proprio nella giornata di esordio dell’open day dedicato alla vaccinazione di studenti e personale scolastico che si tiene oggi e domani nel sito coresino.

Il generale ha risposto all’invito della multinazionale a stelle e strisce e sarà accompagnato dal delegato di Amazon Italia Logistica, Salvatore Schembri Volpe, a visitare le strutture del centro di distribuzione e dell’hub vaccinale interno della Asl di Rieti. Presenti anche il direttore generale della Asl di Rieti, Marinella D’Innocenzo, il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo, l’assessore alla Sanità e integrazione Socio-sanitaria della Regione, Alessio D’Amato e l’assessore al Lavoro, scuola e formazione e politiche per la ricostruzione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino.