RIETI - Nuovo deferimento per il Rieti dopo quello per irregolarità amministrative dello scorso 12 dicembre.Questa volta, il presidente Manthos Poulinakis è stato deferito per stipendi pagati in ritardo. Tutto questo potrebbe portare a ulteriori punti di penalizzazione, ma tutto è ancora, ovviamente, da decidere.La nota della Figc:"ll Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C. ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché legale rappresentante pro-tempore della stessa Società, il sig Matthaios Poulinakis per la violazione degli articoli 1 bis, comma 1 del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. dopo non aver corrisposto entro il 16 ottobre gli emolumenti dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori sportivi e per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro la stessa data, l’avvenuto pagamento.A sua volta, la Società F.C. Rieti S.r.l. viene deferita per la violazione dell’articolo 4 del C.G.S a titolo di responsabilità diretta per il comportamento messo in atto dal sig. Matthaios Poulinakis e per l’articolo 10, comma 3, del C.G.S. la mancata corresponsione, entro il 16 agosto 2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018".