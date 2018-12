© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Fiera di Santa Lucia, sequestri e sanzioni agli abusivi da parte della Municipale di Rieti.Nel corso della Fiera di Santa Lucia che si è tenuta giovedì 13 dicembre, una pattuglia in borghese del servizio antiabusivismo della Polizia Municipale del Comune di Rieti ha intercettato in Via Liberato di Benedetto un uomo, trentottenne di Napoli, intento a vendere capi d’abbigliamento e merceria senza avere licenze o autorizzazioni. Il venditore abusivo è stato condotto presso la Stazione mobile della Polizia Municipale dove gli sono stati sequestrati circa 120 capi d’abbigliamento ed elevati una serie di verbali per complessivi 5mila euro.“Esprimo soddisfazione per l’azione della Polizia Municipale di Rieti – commenta l’assessore Onorina Domeniconi – un plauso agli agenti che, con questo tipo di operazioni, prevengono e reprimono l’abusivismo che reca danno ai tanti commercianti e ambulanti che rispettano la legge”. Soddisfazione è stata espressa anche dal Comandante della Polizia Municipale di Rieti, Massimo Belli.