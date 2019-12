RIETI - Due giornate con la Fiera di Santa Barbara.



Oggi e domani, Rieti ospita il tradizionale appuntamento per la santa Patrona, tornato nell’area di via di Benedetto. In particolare, i banchi sono localizzati in viale Maraini (tratto incrocio via Micioccoli fino all’incrocio tra via Porrara e via Liberato di Benedetto), via Liberato di Benedetto, piazza Angelucci, via Molino della Salce (tratto incrocio via Liberato di Benedetto fino a via Campo Saino), via Fratelli Cervi (tratto da via Molino della Salce fino all’incrocio con via Boschi - via Leopardi). Sarà mantenuta nell’area dell’ex Mattatoio e nell’area prospiciente adibita a parcheggio la fiera del bestiame e dei prodotti agricoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA