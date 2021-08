Fiera del peperoncino in centro storico, Sinibaldi: «Bel segnale per commercio e turismo»

Lunedì 23 Agosto 2021, 16:33

RIETI - «L’ufficializzazione del ritorno in Centro storico dell’importante manifestazione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino è un bel segnale per Rieti - afferma il vice sindaco Daniele Sinibaldi - Oltre all’impatto sul tessuto economico-commerciale della Città e sulla capacità di promozione turistica del nostro territorio, la possibilità di tenere l’evento in Centro è significativa anche perché darà un concreto messaggio di ripartenza».

«Ringrazio sentitamente - prosegue Sinibaldi - tutte le Autorità, a partire dal Prefetto e dal Questore di Rieti, e gli organizzatori dell’evento che stanno mettendo in campo sforzi incredibili per la realizzazione. Assicuro, come è sempre stato in questi anni, il massimo sostegno alla Fiera da parte del Comune di Rieti».

«Ora che tutti abbiamo condiviso questa scelta, mi sento di raccomandare a tutti i reatini e ai tanti visitatori che arriveranno di rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le norme di comportamento per fare in modo che l’evento riesca nel migliore dei modi e che possa - cpnclude Sinibaldi - grazie al concorso e alla responsabilità di tutti, rivelarsi una grande occasione di festa e rilancio».