PIAZZA MAZZINI

LARGO ALFANI

AREA BIMBI

CENTRO STORICO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino 2019 sarà anche un grande evento di intrattenimento. Tra Piazza Mazzini, Largo Alfani e Piazza Cesare Battisti, nel pieno centro storico della Città, reatini e turisti potranno godere di numerose iniziative tra musica, spettacoli, attività ludiche e sportive.Nel suggestivo scenario di Piazza Mazzini verrà allestito il palco principale. Nella serata inaugurale di mercoledì 28 agosto, alle ore 22 si esibiranno gli “Stella Stai live band” e, a seguire, Alessio Bernabei, voce di fama nazionale ed ex leader dei Dear Jack. Giovedì 29 agosto a partire dalle 21.45 sarà di scena “Galileo Queen tribute band”, cover band dei Queen, seguita dallo spettacolo del noto comico e attore Dario Cassini. Venerdì 30 agosto, a partire dalle ore 21, sul palco di Piazza Mazzini andrà in scena la finale della XV edizione del “Premio Poggio Bustone”, una realtà nazionale ormai del mondo musicale giovanile. Sabato 31 agosto alle ore 21 andrà in scena la gara più piccante dell’anno, il “Federalberghi Spicy Contest”, competizione per mangiatori di peperoncino, seguita alle ore 22 dalle danze latinoamericane dei “CromaLatina live band”. Domenica 1° settembre, per l’ultima serata dell’evento, salirà sul palco di Piazza Mazzini per il grande concerto di chiusura, Einar, vincitore di Sanremo Giovani nel 2018 ed ex concorrente di XFactor e Amici di Maria De Filippi.Largo Alfani, grazie anche al sostegno del Centro Commerciale Perseo, si trasformerà nell’area giovani della Fiera 2019. Ogni giorno ospiterà un lounge bar all’aperto (nella giornata inaugurale a partire dalle ore 19 e in tutte le altre giornate a partire dalle ore 10), musica dal vivo, attività sportive e di wellness. Mercoledì 28 agosto dalle 19 alle 21 Infinity Wellness con lezioni di Arti marziali, alle 21.30 si esibirà la band “StataleQuattro” con le canzoni del grande Lucio Battisti e, dalle 23, “Hot Place” discoteca all’aperto. Giovedì 29 agosto dalle 19 Infinity Wellness proporràlezioni dimostrative di “TRX” e “Allenamento funzionale”. Tornerà alle 21.30 la musica live con i “Magical Mystery Four”, tribute band dei Beatles e alle 23 ancora dance music “Hot Place”. Venerdì 30 agosto dalle 19 alle 21 Infinity Wellness proporrà “Cross Training” e “Yoga e Pilates” mentre alle 21.30 si esibiranno live gli “Alter Ego band” e alle 23 si darà il via alla discoteca all’aperto “Hot Place”. Sabato 31 agosto dalle 19 alle 21 Largo Alfani ospiterà le selezioni ufficiali di “Miss Small World 2019” organizzato dalla B.Brooke Fashion Agency. Dalle 21.30 musica live con “Tonino Lancia” e dalle 23 ancora dance music con “Hot Place”. Domenica 1° settembre dalle 19 alle 20 Infinity Wellness con Easy Walking Evolution e Group Cycling mentre dalle 20 alle 21 i ragazzi della “Make Mark Crew” si esibiranno con le coreografie di Chiara Fabiani e alle 21.30 concerto degli “Skaperol” seguito, alle 23, dall’ultima serata di dance music “Hot Place” a cura del Dj Lorenzo Cecchetelli.La Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino guarda con attenzione anche ai più piccoli e propone una vivace “Area Bimbi” in Piazza Cesare Battisti, grazie alla collaborazione con “TataMary”. Mercoledì 28 agosto alle ore 18 truccabimbi, laboratori di pasta di sale e pittura creativa, disegni a tema peperoncino. Alle ore 19 giochi della tradizione popolare, sfide e giochi di logica. Giovedì 29 agosto alle ore 18 laboratori di pasta di sale e pittura creativa, disegni a tema peperoncino. Alle 19 Gara di cucina a squadra con bambini che sfideranno i genitori in cucina! Venerdì 30 agosto dalle 18 alle 22 truccabimbi, laboratori, zucchero filato e trampolieri, oltre ad uno spettacolo di magia in programma alle ore 19. Sabato 31 agosto tra le ore 18 e le 22 laboratori, disegni e schiuma party. Domenica 1° settembre gran finale tra le 18 e le 22 con laboratori, disegni a tema, baby dance, giochi d’acqua e sculture di palloncini. Alle 19 i bambini dell’associazione “Ardita” presenteranno uno spettacolo su pattini a rotelle in abbigliamento a tema peperoncino e alle 19.30 spettacolo di “Xtreme Gym”.Tra le tante attività che coinvolgeranno il Centro Storico della Città di Rieti nella sua interezza, il “Carnevale Brasiliano itinerante” in programma venerdì 30 agosto con un gruppo internazionale di Capoeira Topazio Ballerine di samba, show e percussioni. Sempre venerdì 30, inoltre, a partire dalle ore 21 si vivrà la “Notte Rossopeperoncino” in collaborazione con Confcommercio Lazio Nord. Domenica 1° settembre, alle ore 19.30 in Piazza Cesare Battisti, si terrà la cerimonia di consegna dei premi “Miglior opera artistica”, “Miglior vetrina Confcommercio Notte Rossopeperoncino”, “Miglior outfit a tema peperoncino”, “Miglior stand espositivo 2019”, “Miglior street food piccante 2019”.Info e aggiornamenti www.fieramondialedelpeperoncino.com e sugli account social Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.