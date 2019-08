IL PROGRAMMA

RIETI - Piazza Cesare Battisti sarà uno dei punti nevralgici della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino 2019, sede di laboratori didattici denominati “Il Mio Orto Bio”, eventi culturali e incontri internazionali. Le iniziativa che si svolgeranno nell’area di Piazza Cesare Battisti saranno realizzate in collaborazione con: “Vita in Campagna” – rivista mensile riferimento per appassionati di orto, giardino, frutteto, piccoli allevamenti, ambiente e turismo rurale – Istituto Tecnico Agraria, agroalimentare e agroindustria “Savoia” di Rieti, “OrtoFlora di Finocchietti” – azienda romana operante nel settore dell’ortovivaismo da oltre 40 anni – “Olter” – prestigiosa azienda sementiera italiana – il marchio “TerraBrill” - realtà italiana riconosciuta in tutta Europa per i suoi substrati - i “Vivai Caldarini”, azienda agricola di Magliano Sabina, e l’azienda reatina “Si.Mar.” di Padronetti.Giovedì 29 agosto si inizierà alle 11.30 con “Il Mio Orto Bio”, laboratorio didattico “Il peperoncino in vaso e l’orto in terrazza” a cura di Marta Cipriani. Alle 17 “Incontro con l’Ambasciata”. Alle 18 “Il Mio Orto Bio” laboratorio didattico “Riconoscere le malattie e gli insetti e trattarli con prodotti naturali” a cura di Marta Cipriani.Venerdì 30 agosto alle ore 11 “Il Mio Orto Bio” propone laboratorio didattico “Avvicendamento delle coltura orticole e coltivazione” a cura di Marta Cipriani. Alle 12 “Incontro con l’Istituto Agrario Savoia”, laboratorio didattico “Peperoncino, fitocosmesi e saponificazione” a cura della professoressa Germana Maddalena. Alle 17 “Incontro con l’Ambasciata”. Alle 17.30 “Il Mio Orto Bio” laboratorio didattico “La gestione con metodi biologici degli insetti parassiti nell’orto e nel terrazzo” a cura di Marta Cipriani. Alle 19.15 “Giallo e Piccante”: grazie alla collaborazione dellaAlessandro Rinaldi Foundation e di Giallo al Centro vengono presentati “Racconti e aneddoti sulla creazione dei romanzi ‘Aglio, olio e assassino’ e ‘Con affetto ti ammazzerò” alla presenza dell’autore Pino Imperatore. Evento a cura dell’editrice Benedetta Bellucci e del giornalista Umberto Leoncini.Sabato 31 agosto alle ore 11 “Il Mio Orto Bio” laboratorio didattico “Le molteplici tecniche di innesto”, teoria e pratica a cura di Renato Pavia. Alle 17 “Incontro con l’Ambasciata”. Alle 17.30 “Incontro con l’ambasciata”. Alle 18 “Il Mio Orto Bio” laboratorio didattico “La potatura degli alberi da frutto, ornamentali e olivi” a cura di Renato Pavia. Alle 20 ancora “Il Mio Orto Bio” laboratorio didattico “Tecniche di mantenimento delle piantine di peperoncino durante l’inverno” a cura di Marta Cipriani.Domenica 1° settembre alle 11 “Il Mio Orto Bio” laboratorio didattico “La gestione delle malattie e degli insetti con metodi biologici” a cura di Marta Cipriani. Alle 17 “Incontro con l’Ambasciata”. Alle 17.30 “Incontro con l’ambasciata”. Alle 18 “Progetto Filippo Argenti”: l’Azienda “Vivi Piccante” di Leo Farchiata e Paola Peluso presenta il peperoncino destinato a diventare il più piccante al mondo. Ogni introduzione alle attività di laboratorio didattico sarà curata dagli studenti dell’Istituto Agrario “Savoia” di Rieti.Info e aggiornamenti www.fieramondialedelpeperoncino.com e sugli account social Facebook, Instagram,Twitter e Youtube.