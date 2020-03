© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nonostante il clima di incertezza per l’emergenza epidemiologica in corso, la promozione della decima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti non si ferma, anzi prosegue ad ampio raggio e coinvolge anche l’arte. Dall’11 marzo al 16 aprile 2020, due opere realizzate dal professor Gianni Turina per passate edizioni della Fiera Campionaria di Rieti sono in esposizione presso l’Istituto Italiano di Cultura a Colonia (Germania) nell’ambito della mostra “ItaliArts” dedicata ad artisti italiani contemporanei.«Nell’edizione del decennale anche la dimensione artistica verrà potenziata con molte novità alle quali stiamo lavorando – spiega Turina, responsabile della sezione artistica della Fiera Campionaria Mondiale di Rieti e vicepresidente dell’Accademia Nazionale del Peperoncino – Sezione di Rieti - Siamo convinti che sia importante promuovere l’evento reatino in ogni ambito e contesto e, per questo, ho scelto di esporre in Germania due opere dedicate al Peperoncino, realizzate proprio durante la Fiera».