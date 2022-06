Rieti, fiera campionaria mondiale del peperoncino dal 24 al 28 agosto

RIETI - La Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino torna a Rieti dal 24 al 28 agosto 2022 con l’undicesima edizione che vivrà di conferme importanti e grandi novità.

Quello che ormai è conosciuto come uno degli eventi principali dell’intero Centro Italia tornerà nella suggestiva location del Centro storico della Città Centro d’Italia – nelle piazze Vittorio Emanuele II, C. Battisti, Largo Alfani, Oberdan e Mazzini oltre al Chiostro di Sant’Agostino – e offrirà un ricco ventaglio di opportunità a cittadini e turisti, dall’offerta enogastronomica agli showcooking passando agli spettacoli e alla convegnistica, il tutto legato agli oltre 150 stand e alla mostra campionaria di oltre 500 varietà di peperoncino da ogni parte del mondo.

Importante il parterre di collaborazioni e patrocini istituzionali: MIPAAF Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali, FEAMP – programma operativo Fondo europeo per la politica marittima, CREA Centro per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, Regione Lazio, Provincia di Rieti, Comune di Rieti, Fondazione Varrone, Camera di Commercio Rieti-Viterbo, Confcommercio Imprese per l’Italia, Confcommercio Lazio Nord, CAT Confcommercio, FIDA – Federazione Italiana Dettaglianti Alimentazione, EBTL – Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, EBIT – Ente Bilaterale Terziario del Lazio, FinPromoter.