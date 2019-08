IL PROGRAMMA DI OGGI, 30 AGOSTO

RIETI – Bilancio positivo per le prime due giornate della nona edizione della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino, l’evento che, fino a domenica 1°settembre, renderà Rieti la città più piccante d’Italia. Tante le persone che hanno affollato il centro storico in una prima fase della manifestazione in cui non sono mancati gli appuntamenti musicali, culturali e gastronomici. Stasera, con l’arrivo del weekend, la kermesse entra ancor più nel vivo, proponendo un vasto programma da mattina a sera.Ore 10.00:APERTURA STAND FIERISTICIPiazze e vie del centro storico di RietiOre 10.00:MOSTRA PEPERONCINIPiazza Mazzini - Chiostro di S. AgostinoOre 10.00:RASSEGNA D’ARTE INTERNAZIONALE “OPERE PICCANTI”a cura del Prof. Gianni TurinaPiazza Vittorio Emanuele II - Portici Palazzo ComunaleOre 10.00:MOSTRA FOTOGRAFICA “SENTIERO EUROPEO E1”Micciani unita nell’Appennino centralea cura di Officina 77Teatro Flavio VespasianoOre 11.00:IL MIO ORTO BIOLaboratorio Didattico “avvicendamento dellecolture orticole e coltivazione”in collaborazione con “VITA IN CAMPAGNA”introduzione degli studenti dell’Istituto Agrario “L. di Savoia” di Rieti. A cura di MartaCiprianiPiazza C. BattistiOre 12.00:INCONTRI CON L’ISTITUTO AGRARIO “L. diSavoia”Laboratorio Didattico “Peperoncino, fitocosmesi e saponificazione”in collaborazione con “VITA IN CAMPAGNA”introduzione degli studenti dell’Istituto Agrario “L. di Savoia” di Rietia cura della Prof.ssa Germana MaddalenaPiazza C. BattistiOre 17.30:IL MIO ORTO BIOLaboratorio Didattico “La gestione con metodi biologici degli insetti parassiti nell’orto eterrazzo”in collaborazione con “VITA IN CAMPAGNA”introduzione degli studenti dell’Istituto Agrario “L. di Savoia” di RietiA cura di Marta CiprianiPiazza C. BattistiOre 18.00:CONVEGNO“La Fiera del Peperoncino come driver perlo sviluppo”Intervengono:• Dr. Enzo MonacoPresidente Nazionale dell’Accademia Italianadel Peperoncino• Dr. Leonardo TostiPresidente Confcommercio Lazio Nord• Dr. Samuele TognaccioliVicepresidente Nazionale FIDA• Sig. Daniele SinibaldiVicesindaco e Assessore Attività Produttive delComune di Rieti• Dr. Vincenzo RegniniPresidente della Camera di Commercio diRieti• Prof. Gianni TurinaVicepresidente dell’Accademia Italiana delPeperoncino delegazione di Rieti 2.0• Sig. Livio RositaniPresidente dell’Accademia Italiana del Peperoncino delegazione di Rieti 2.0 e Presidentedell’Associazione Rieti Cuore PiccanteModera: Marco FuggettaChiostro di S. Agostino – Piazza MazziniOre 18.00:MOSTRA D’ARTE “VIAGGIO ATTRAVERSO LASVEZIA”a cura di Roland Ekstrom con il patrociniodell’Ambasciata di SveziaPiazza Vittorio Emanuele II - Sala Mostre delComune di RietiOre 18.00:LOUNGE BAR ALL’APERTOLargo AlfaniOre 18.00:AREA BIMBITruccabimbi, laboratori di pasta di sale epittura creativa, disegni a tema peperoncino,zucchero filato inoltre due trampolieri farannodivertire grandi e piccini durante il pomeriggiocon Tata Mary. Spettacolo di magiaOre 19.00:INFINITY WELLNESS“CROSS TRAINING” lezione dimostrativaaperta a tutti“YOGA E PILATES” lezione dimostrativa aperta a tuttiLargo AlfaniOre 19:15:GIALLO E PICCANTEAlessandro Rinaldi Foundation in collaborazione con Giallo al Centro presentano:racconti e aneddoti sulla creazione dei romanzi “Aglio, olio e assassino” e “Con affettoti ammazzerò” ed. DeA Planeta – con l’autorePino Imperatore, l’imprenditrice ed editriceBenedetta Bellucci e il giornalista UmbertoLeonciniPiazza C. BattistiOre 21.00:NOTTE ROSSOPEPERONCINOOrganizzata da Confcommercio Lazio NordCentro Storico di RietiOre 21.00:SHOWCOOKING - DEGUSTAZIONISPICY LAB PROJECT a cura di Fabrizia Ventura - Executive Chef Designer Fiera Mondialedel Peperoncino, Presidente APCI Rieti. Responsabile comunicazione APCI LAZIO. Con ilpatrocinio APCI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CUOCHI ITALIANI - Direttrice Sonia Re- Presidente Roberto Carcangiu. APCI CHEFITALIA - SQUADRA NAZIONALE ITALIANA”capitano Chef Luca Malacrida. In collaborazione con “l’Arte in Cucina”Chef in show:• APCI CHEF ITALIASQUADRA NAZIONALE ITALIANA• Chef Cinzia Fumagallivincitrice TOP CHEF ITALIA• Ciro ChiazzolinoPastry Chef Perugina Professionale• Chef Antonio SorrentinoWorld Executive Chef Sebeto SPA - Rossopomodoro - Rossosapore - Anema e Cozze- Ham Holy Burger• Davide Civitiello“Pizzaiuolo Napoletano” Campione del Mondo Trofeo CaputoJunior Chef: Alberghiero Amatrice - Alberghiero SAFI ELIS - Scuola TU CHEF Roma - ScuolaInternazionale VISH Campus TerminilloPiazza Vittorio EmanueleOre 21.30:MUSICA DAL VIVOAlter Ego Band musica rockLargo AlfaniOre 22.00:PREMIO POGGIO BUSTONE XV EDIZIONEAssociazione musicale Poggio Bustonepresenta la finale del contest con artisti provenienti da tutta Italia, che si esibiranno conbrani originali e cover di Lucio Battisti.Piazza MazziniOre 22.00:CARNEVALE BRASILIANO ITINERANTEGruppo internazionale di Capoeira TopazioBallerine di Samba, show e percussioniCentro Storico di RietiOre 23.00:HOT PLACEDiscoteca all’aperto Dj Matteo RinaldiLargo Alfani