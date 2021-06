La Fiera campionaria mondiale del peperoncino ottiene la qualifica “Internazionale”

RIETI - La Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti ha ottenuto ufficialmente la qualifica “internazionale” da parte della Regione Lazio – Direzione Regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca, Area internazionale e Marketing Territoriale.

«Si tratta di un ulteriore riconoscimento dell’importanza della Fiera Campionaria Mondiale di Rieti – spiega il Presidente del Comitato Organizzatore, Livio Rositani – E’ soltanto l’ultima, in ordine di tempo, di una serie di attestazioni che stanno certificando la valenza dell’evento, non soltanto per il territorio reatino. In questi anni, oltre a ristrutturare e rilanciare la manifestazione, abbiamo profuso importanti sforzi per accreditare la manifestazione presso le istituzioni e gli stakeholder di riferimento. Anche questo lavoro sta portando i suoi frutti mentre, parallelamente, ci stiamo impegnando per ripartire dopo la parentesi buia del Covid».