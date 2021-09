Fiera mondiale del peperoncino, Calisse: «Una vetrina fondamentale per il Reatino»

Mercoledì 1 Settembre 2021, 15:51

RIETI - Si apre oggi la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino nel cuore della città, il Presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, si dice soddisfatto della realizzazione dell'evento: «La fiera del peperoncino è, da sempre, una vetrina fondamentale per l'intera provincia di Rieti che ha saputo far crescere, anno dopo anno, l'interesse per il nostro territorio a livello nazionale e internazionale. Riuscire a realizzarlo anche quest'anno, dopo un anno di stop a causa della Pandemia, è un segnale di ripartenza importantissimo per il Reatino, per questo voglio ringraziare il comitato organizzatore e tutti coloro che hanno consentito la realizzazione dell'evento, certo del grande successo che porterà al nostro territorio. Va ribadito che il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid perché il rispetto della salute è la priorità».