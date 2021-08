Fiera mondiale del peperoncino, tutto pronto per l'inaugurazione: ecco il programma della prima giornata

Martedì 31 Agosto 2021, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 16:55

RIETI – Prende il via domani, mercoledì 1° settembre, la X edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, nel centro storico della Città di Rieti. Un’edizione che segna il ritorno, dopo lo stop del 2020 imposto dalla pandemia, e che celebra il decennale dell’evento più importante del territorio.

L'inaugurazione

Il programma della cerimonia inaugurale (ore 19) prevede il ritrovo delle istituzioni e dei partecipanti presso i Portici del Comune di Rieti, in Piazza Vittorio Emanuele II. Successivamente, presso il Chiostro di Sant’Agostino in Piazza Mazzini verrà effettuato il taglio del nastro alla presenza del Sottosegretario al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni, del Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, dell’Ambasciatrice del Vietnam Nguyen Thi Bich Hue e di rappresentanti dell’Ambasciata del Ghana.

Seguiranno, nell’area convegni del Chiostro di Sant’Agostino, gli interventi di saluto del Presidente del Comitato Organizzatore, Livio Rositani, e delle Istituzioni locali.

Il programma

18:30

MUSICA & CULTURA – Via Garibaldi

L’Associazione Culturale “Musikologiamo” presenta:

EMANUELA CARDONE

presso il locale “Zeroinfinito”

ORE 19:00

APERTURA STAND FIERISTICI

Piazze e vie del centro storico di Rieti

ORE 19:00

APERTURA MOSTRA PEPERONCINI – Piazza Mazzini

Esposizione Mondiale di 400 varietà di Peperoncini

chiostro di S. Agostino

ORE 19:00

SPAZIO ARTE – Piazza Mazzini – Piazza C. Battisti

“Germinazioni in Rosso“ di GIUSEPPE CARTA

Installazione di sculture

Chiostro di S. Agostino e Area Convegni Spazio Italia

ORE 19:00

SPAZIO ARTE – Piazza Vittorio Emanuele II

“GLI ARTISTI DELLA SOLIDARIETÀ LIONS INTERNATIONAL”

Mostra di raccolta fondi a cura del Prof. Gianni Turina per il restauro della Madonna di Sommati (Amatrice) danneggiata dal terremoto

Promossa da: Lions Club Micigliano Terminillo, Accademia Nazionale del Peperoncino, Associazione Culturale Arte Mondo

con il sostegno di vari Lions club del Distretto 108 L.

Portici Palazzo Comunale

ORE 19:00

MOSTRAFOTOGRAFICA – Teatro Flavio Vespasiano

“IMMAGINI PICCANTI”

a cura di Associazione “Il Cantico”

con il patrocinio del Comune di Torricella in Sabina

ORE 19:00

LOUNGE BAR ALL’APERTO – Largo Alfani

Ore 20:00

SHOW COOKING – degustazioni – Piazza C. Battisti

Inaugurazione area show

con APCI LAZIO

Chef LAURA MARCIANI Presidente APCI Lazio

Chef FABRIZIA VENTURA Direttore APCI Lazio –

Executive Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino

 Accademia Italiana della Cucina – show cooking–

Francesco Maria Palomba delegato Rieti Made in Rieti

Presentazione del progetto “MADE IN RIETI”

del Comitato gemellaggi del Comune di Rieti

PAOLA CORRADINI intervista la Presidente Elisabetta Occhiodoro

LAB TRAINING

Cheese lab con CASA MARRAS a cura di VERO

 Il dolce piccante

Pastry Chef Alessio Formichetti

DALLE ORE 19:00

ORTO, GIARDINI & DINTORNI – Piazza C. Battisti

CONSULENZA BIO: Agronomi e professionisti del settore

daranno assistenza sull’utilizzo dei prodotti biologici

nell’uso professionale e hobbistica.

DALLE ORE 19:00

XTREME GYM – Largo Alfani

Dimostrazioni di fitness e arti marziali

DALLE ORE 19:00

SPECIAL OLYMPICS – Largo Alfani

Attività sportive organizzate da Special Olympics Team Rieti

DALLE ORE 19:30

SPETTACOLO – Lato Chiesa Sant’Agostino

“SPETTACOLARI ESIBIZIONI DI BIKE TRIAL”

con i giovani riders del

Rieti Bike Park - School Diego Crescenzi

ORE 21:00

AREA CONVEGNI “SPAZIO ITALIA” – Piazza C. Battisti

“Dopo Sisma e Pandemia: Ricostruire l’Italia e Rieti”

Intervengono:

On. Daniele Leodori

Vice Presidente e Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi della Regione Lazio

On. Fabio Melilli

Presidente della “V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione”

della Camera dei Deputati

On. Claudio Di Berardino

Assessore Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale della Regione Lazio

On. Fabio Refrigeri

Consigliere della Regione Lazio e Presidente della “IV Commissione Bilancio” della Regione Lazio

Modera: Marco Fuggetta

ORE 22:00

MUSICA DAL VIVO – Largo Alfani

“UN’AVVENTURA” – Tributo acustico a Lucio Battisti

ORE 22:30

SPETTACOLI MUSICALI– Piazza Mazzini

FOUR VEGAS

ORE 23:30

LOUNGE BAR ALL’APERTO – Largo Alfani